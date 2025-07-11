https://ria.ru/20250711/putin-2028674218.html

Путин поручил с 2026 года проводить "Кубок защитников Отечества"

Путин поручил с 2026 года проводить "Кубок защитников Отечества" - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил с 2026 года проводить "Кубок защитников Отечества"

Президент РФ Владимир Путин поручил с 2026 года проводить соревнования по адаптивным видам спорта "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов СВО,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:54:00+03:00

2025-07-11T19:54:00+03:00

2025-07-11T19:54:00+03:00

владимир путин

михаил мишустин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил с 2026 года проводить соревнования по адаптивным видам спорта "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов СВО, перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Представить проект указа Президента Российской Федерации о проведении начиная с 2026 года комплексных многоэтапных спортивных соревнований "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, занимающихся адаптивным спортом, предусмотрев учреждение приза Президента Российской Федерации за победу на всероссийском этапе указанных соревнований", - говорится в документе. Доклад – до 1 декабря 2025 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250711/putin-2028673473.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, михаил мишустин, общество