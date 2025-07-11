https://ria.ru/20250711/putin-2028674218.html
Путин поручил с 2026 года проводить "Кубок защитников Отечества"
Путин поручил с 2026 года проводить "Кубок защитников Отечества" - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил с 2026 года проводить "Кубок защитников Отечества"
Президент РФ Владимир Путин поручил с 2026 года проводить соревнования по адаптивным видам спорта "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов СВО,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:54:00+03:00
2025-07-11T19:54:00+03:00
2025-07-11T19:54:00+03:00
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил с 2026 года проводить соревнования по адаптивным видам спорта "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов СВО, перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Представить проект указа Президента Российской Федерации о проведении начиная с 2026 года комплексных многоэтапных спортивных соревнований "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, занимающихся адаптивным спортом, предусмотрев учреждение приза Президента Российской Федерации за победу на всероссийском этапе указанных соревнований", - говорится в документе. Доклад – до 1 декабря 2025 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250711/putin-2028673473.html
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владимир путин, михаил мишустин, общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил с 2026 года проводить "Кубок защитников Отечества"
Путин поручил проводить "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов СВО