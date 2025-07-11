https://ria.ru/20250711/putin-2028673473.html
Путин поручил обеспечить проведение соревнований "Мы вместе. Спорт"
Путин поручил обеспечить проведение соревнований "Мы вместе. Спорт" - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил обеспечить проведение соревнований "Мы вместе. Спорт"
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение под эгидой международных организаций соревнований по адаптивным видам спорта "Мы вместе. Спорт",... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:50:00+03:00
2025-07-11T19:50:00+03:00
2025-07-11T19:50:00+03:00
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владимир путин
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общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение под эгидой международных организаций соревнований по адаптивным видам спорта "Мы вместе. Спорт", перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "При участии МИДа России принять меры, направленные на организацию и регулярное проведение под эгидой международных организаций, участником которых является Российская Федерация, открытых международных спортивных соревнований "Мы вместе. Спорт" по адаптивным спортивным дисциплинам, определив объем и источники финансирования указанных соревнований", - говорится в документе. Доклад – до 1 декабря 2025 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250711/putin-2028669472.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил обеспечить проведение соревнований "Мы вместе. Спорт"
Путин поручил обеспечить проведение соревнований по адаптивным видам спорта