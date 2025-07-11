https://ria.ru/20250711/putin-2028672065.html

Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов

Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов

Российский лидер Владимир Путин поручил создать для такси систему поощрений за перевозку инвалидов и доложить об этом до 1 декабря, Перечень поручений по итогам РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:43:00+03:00

2025-07-11T19:43:00+03:00

2025-07-11T19:43:00+03:00

россия

тульская область

республика бурятия

владимир путин

михаил мишустин

дмитрий миляев

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поручил создать для такси систему поощрений за перевозку инвалидов и доложить об этом до 1 декабря, Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликовали на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Эффективная транспортная система" принять меры, направленные на повышение транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений, предусмотрев, в том числе, развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений за перевозку инвалидов для водителей такси и компаний, осуществляющих такую перевозку", - говорится в документе. Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 декабря. Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава Бурятии Алексей Цыденов, отмечается в документе.

https://ria.ru/20250528/putin-2019662655.html

россия

тульская область

республика бурятия

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Наталья Макарова

россия, тульская область, республика бурятия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий миляев, общество