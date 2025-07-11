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Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов - РИА Новости, 11.07.2025
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19:43 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028672065.html
Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов
Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов
Российский лидер Владимир Путин поручил создать для такси систему поощрений за перевозку инвалидов и доложить об этом до 1 декабря, Перечень поручений по итогам РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:43:00+03:00
2025-07-11T19:43:00+03:00
россия
тульская область
республика бурятия
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий миляев
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поручил создать для такси систему поощрений за перевозку инвалидов и доложить об этом до 1 декабря, Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликовали на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Эффективная транспортная система" принять меры, направленные на повышение транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений, предусмотрев, в том числе, развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений за перевозку инвалидов для водителей такси и компаний, осуществляющих такую перевозку", - говорится в документе. Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 декабря. Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава Бурятии Алексей Цыденов, отмечается в документе.
https://ria.ru/20250528/putin-2019662655.html
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тульская область
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россия, тульская область, республика бурятия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий миляев, общество
Россия, Тульская область, Республика Бурятия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Миляев, Общество
Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов

Путин поручил создать систему поощрений для таксистов за перевозку инвалидов

© Fotolia / Magdal3naИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Fotolia / Magdal3na
Инвалидная коляска. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поручил создать для такси систему поощрений за перевозку инвалидов и доложить об этом до 1 декабря, Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликовали на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Эффективная транспортная система" принять меры, направленные на повышение транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений, предусмотрев, в том числе, развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений за перевозку инвалидов для водителей такси и компаний, осуществляющих такую перевозку", - говорится в документе.
Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 декабря. Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава Бурятии Алексей Цыденов, отмечается в документе.
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РоссияТульская областьРеспублика БурятияВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий МиляевОбщество
 
 
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