https://ria.ru/20250711/putin-2028671495.html

Путин поручил регионам включить реабилитацию инвалидов в перечни госуслуг

Путин поручил регионам включить реабилитацию инвалидов в перечни госуслуг - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил регионам включить реабилитацию инвалидов в перечни госуслуг

Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам РФ включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни государственных и... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:41:00+03:00

2025-07-11T19:41:00+03:00

2025-07-11T19:41:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам РФ включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни государственных и муниципальных услуг. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации... обеспечить включение услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов в региональные перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250711/putin-2028670208.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин