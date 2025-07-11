https://ria.ru/20250711/putin-2028671495.html
Путин поручил регионам включить реабилитацию инвалидов в перечни госуслуг
Путин поручил регионам включить реабилитацию инвалидов в перечни госуслуг - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил регионам включить реабилитацию инвалидов в перечни госуслуг
Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам РФ включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни государственных и... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:41:00+03:00
2025-07-11T19:41:00+03:00
2025-07-11T19:41:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам РФ включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни государственных и муниципальных услуг. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации... обеспечить включение услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов в региональные перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250711/putin-2028670208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил регионам включить реабилитацию инвалидов в перечни госуслуг
Путин поручил включить реабилитацию инвалидов в перечень региональных госуслуг