https://ria.ru/20250711/putin-2028671202.html
Путин поручил поддержать производителей протезно-ортопедических изделий
Путин поручил поддержать производителей протезно-ортопедических изделий - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил поддержать производителей протезно-ортопедических изделий
Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры поддержки российских производителей протезно-ортопедических изделий и специализированных... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:39:00+03:00
2025-07-11T19:39:00+03:00
2025-07-11T19:39:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры поддержки российских производителей протезно-ортопедических изделий и специализированных тренажеров. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии органов местного самоуправления:... с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры поддержки российских производителей протезно-ортопедических изделий и специализированных тренажеров для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250528/putin-2019660475.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил поддержать производителей протезно-ортопедических изделий
Путин поручил усилить поддержку производителей протезов и тренажеров