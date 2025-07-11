https://ria.ru/20250711/putin-2028671202.html

Путин поручил поддержать производителей протезно-ортопедических изделий

Путин поручил поддержать производителей протезно-ортопедических изделий - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил поддержать производителей протезно-ортопедических изделий

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры поддержки российских производителей протезно-ортопедических изделий и специализированных... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:39:00+03:00

2025-07-11T19:39:00+03:00

2025-07-11T19:39:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры поддержки российских производителей протезно-ортопедических изделий и специализированных тренажеров. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии органов местного самоуправления:... с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры поддержки российских производителей протезно-ортопедических изделий и специализированных тренажеров для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250528/putin-2019660475.html

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россия, владимир путин, общество