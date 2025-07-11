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Путин дал поручения в сфере социальной политики, культуры и спорта - РИА Новости, 11.07.2025
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19:46 11.07.2025 (обновлено: 21:46 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/putin-2028670536.html
Путин дал поручения в сфере социальной политики, культуры и спорта
Путин дал поручения в сфере социальной политики, культуры и спорта - РИА Новости, 11.07.2025
Путин дал поручения в сфере социальной политики, культуры и спорта
Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной и языковой политики, культуры и искусства, спорта и реабилитации инвалидов. Список документов... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:46:00+03:00
2025-07-11T21:46:00+03:00
общество
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной и языковой политики, культуры и искусства, спорта и реабилитации инвалидов. Список документов опубликован на сайте Кремля. Главное — в материале РИА Новости.О поддержке регионов, пострадавших от ВСУО языковой политикеО реабилитации инвалидовО спортеО культуре и искусстве
https://ria.ru/20250630/putin--2026342971.html
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общество, россия, владимир путин, политика
Общество, Россия, Владимир Путин, Политика

Путин дал поручения в сфере социальной политики, культуры и спорта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной и языковой политики, культуры и искусства, спорта и реабилитации инвалидов. Список документов опубликован на сайте Кремля. Главное — в материале РИА Новости.

О поддержке регионов, пострадавших от ВСУ

  • Подготовить программу восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от обстрелов со стороны Украины.
  • Составить перечень задач для помощи пострадавшим от ВСУ жителям приграничья.
Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Путин дал поручения по развитию новых регионов
30 июня, 16:44

О языковой политике

  • Подготовить проект указа об установлении Дня языков народов России.
  • Провести в 2026 году съезд русистов из Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
  • Проработать создание на базе Национального центра "Россия" интерактивных пространств для популяризации русского языка.
  • Проанализировать потребности школьных библиотек.
  • Обеспечить стабильное комплектование фондов библиотек.
  • Рассмотреть реализацию программы "Детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет.
  • Представить предложения о проведении общероссийского конкурса песенной поэзии.
  • Подготовить проект указа о праздновании в 2028-м 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин подписал указ об основах государственной языковой политики
Вчера, 17:44

О реабилитации инвалидов

  • Утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и спорта.
  • Увеличить сеть организаций по физической реабилитации инвалидов.
  • Открыть к 2027 году на базе ФМБА не менее десяти центров по реабилитации инвалидов, в том числе участников специальной военной операции.
  • Проводить с 2026-го соревнования по адаптивным видам спорта "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов СВО и спартакиаду между регионами.
  • Провести международные соревнования по адаптивным видам спорта "Мы вместе. Спорт".
  • Создать в регионах центры для подготовки в области адаптивного спорта.
  • Включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни государственных и муниципальных услуг.
  • Ежегодно проводить мониторинг доступности услуг по физической реабилитации инвалидов.
  • Создать для такси систему поощрений за перевозку инвалидов.
  • Поддержать российских производителей специализированных тренажеров.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В ГД предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО
2 июля, 01:06

О спорте

  • Предусмотреть в правовых актах проведение открытых соревнований в регионах.
  • Завершить в 2025 году детальную инвентаризацию всех спортивных сооружений.
  • Увеличить премии спортсменам и их тренерам за успешные выступления на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх.
  • Уточнить условия доплат тренерам чемпионов-олимпийцев и паралимпийцев.
  • Обеспечить популяризацию заслуг участников СВО среди юных спортсменов.
  • Представить предложения по базам данных здоровья членов спортивных сборных.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин поручил профинансировать детский чемпионат пилотирования БПЛА
16 июня, 21:04

О культуре и искусстве

  • Поддерживать талантливых детей и молодежь в новых регионах России.
  • Подготовить проведение в "Сириусе" международного фестиваля искусств для детей и молодежи.
  • Установить квоты на президентские гранты для молодых людей, проявивших выдающиеся способности в науке, искусстве и спорте.
  • Представить предложения по поддержке детей и молодежи Абхазии.
  • Разработать меры по улучшению преподавания предметной области "Искусство".
  • С 2026-го включить творческие практики в обучение в начальной школе.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание попечительского совета фонда Талант и успех в образовательном центре Сириус. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
России важны прорывы в технологиях, спорте и искусстве, заявил Путин
19 мая, 22:38
 
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