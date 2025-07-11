https://ria.ru/20250711/putin-2028670536.html

Путин дал поручения в сфере социальной политики, культуры и спорта

Путин дал поручения в сфере социальной политики, культуры и спорта - РИА Новости, 11.07.2025

Путин дал поручения в сфере социальной политики, культуры и спорта

Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной и языковой политики, культуры и искусства, спорта и реабилитации инвалидов. Список документов... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:46:00+03:00

2025-07-11T19:46:00+03:00

2025-07-11T21:46:00+03:00

общество

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной и языковой политики, культуры и искусства, спорта и реабилитации инвалидов. Список документов опубликован на сайте Кремля. Главное — в материале РИА Новости.О поддержке регионов, пострадавших от ВСУО языковой политикеО реабилитации инвалидовО спортеО культуре и искусстве

https://ria.ru/20250630/putin--2026342971.html

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026637258.html

https://ria.ru/20250616/putin-2023210665.html

https://ria.ru/20250519/putin-2017953807.html

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Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, россия, владимир путин, политика