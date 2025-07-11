Путин дал поручения в сфере социальной политики, культуры и спорта
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения в области социальной и языковой политики, культуры и искусства, спорта и реабилитации инвалидов. Список документов опубликован на сайте Кремля. Главное — в материале РИА Новости.
О поддержке регионов, пострадавших от ВСУ
- Подготовить программу восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от обстрелов со стороны Украины.
- Составить перечень задач для помощи пострадавшим от ВСУ жителям приграничья.
Путин дал поручения по развитию новых регионов
30 июня, 16:44
О языковой политике
- Подготовить проект указа об установлении Дня языков народов России.
- Провести в 2026 году съезд русистов из Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
- Проработать создание на базе Национального центра "Россия" интерактивных пространств для популяризации русского языка.
- Проанализировать потребности школьных библиотек.
- Обеспечить стабильное комплектование фондов библиотек.
- Рассмотреть реализацию программы "Детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет.
- Представить предложения о проведении общероссийского конкурса песенной поэзии.
- Подготовить проект указа о праздновании в 2028-м 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева.
О реабилитации инвалидов
- Утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и спорта.
- Увеличить сеть организаций по физической реабилитации инвалидов.
- Открыть к 2027 году на базе ФМБА не менее десяти центров по реабилитации инвалидов, в том числе участников специальной военной операции.
- Проводить с 2026-го соревнования по адаптивным видам спорта "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов СВО и спартакиаду между регионами.
- Провести международные соревнования по адаптивным видам спорта "Мы вместе. Спорт".
- Создать в регионах центры для подготовки в области адаптивного спорта.
- Включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни государственных и муниципальных услуг.
- Ежегодно проводить мониторинг доступности услуг по физической реабилитации инвалидов.
- Создать для такси систему поощрений за перевозку инвалидов.
- Поддержать российских производителей специализированных тренажеров.
О спорте
- Предусмотреть в правовых актах проведение открытых соревнований в регионах.
- Завершить в 2025 году детальную инвентаризацию всех спортивных сооружений.
- Увеличить премии спортсменам и их тренерам за успешные выступления на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх.
- Уточнить условия доплат тренерам чемпионов-олимпийцев и паралимпийцев.
- Обеспечить популяризацию заслуг участников СВО среди юных спортсменов.
- Представить предложения по базам данных здоровья членов спортивных сборных.
О культуре и искусстве
- Поддерживать талантливых детей и молодежь в новых регионах России.
- Подготовить проведение в "Сириусе" международного фестиваля искусств для детей и молодежи.
- Установить квоты на президентские гранты для молодых людей, проявивших выдающиеся способности в науке, искусстве и спорте.
- Представить предложения по поддержке детей и молодежи Абхазии.
- Разработать меры по улучшению преподавания предметной области "Искусство".
- С 2026-го включить творческие практики в обучение в начальной школе.