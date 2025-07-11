Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил контролировать доступность услуг по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028670363.html
Путин поручил контролировать доступность услуг по реабилитации инвалидов
Путин поручил контролировать доступность услуг по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил контролировать доступность услуг по реабилитации инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать "Народному фронту" ежегодно проводить мониторинг доступности услуг по физической реабилитации инвалидов. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:36:00+03:00
2025-07-11T19:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать "Народному фронту" ежегодно проводить мониторинг доступности услуг по физической реабилитации инвалидов. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" ежегодно проводить мониторинг доступности услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов, а также занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом в целях выявления ключевых проблем и подготовки предложений по их решению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028470248.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил контролировать доступность услуг по реабилитации инвалидов

Путин поручил "Народному фронту" контролировать доступность услуг для инвалидов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать "Народному фронту" ежегодно проводить мониторинг доступности услуг по физической реабилитации инвалидов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" ежегодно проводить мониторинг доступности услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов, а также занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом в целях выявления ключевых проблем и подготовки предложений по их решению", - говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Госдуму внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами
Вчера, 01:46
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала