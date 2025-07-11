https://ria.ru/20250711/putin-2028669561.html

Путин поручил принять меры по поддержке обрабатывающей промышленности

Путин поручил принять меры по поддержке обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил принять меры по поддержке обрабатывающей промышленности

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России принять меры по поддержанию объема производства обрабатывающей промышленности по РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:32:00+03:00

2025-07-11T19:32:00+03:00

2025-07-11T19:32:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России принять меры по поддержанию объема производства обрабатывающей промышленности по итогам 2025 года на уровне не ниже прошлого года, следует из поручения президента, которое опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Банка России принять дополнительные меры по поддержке отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе в целях обеспечения по итогам 2025 года объема производства промышленной продукции в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности на уровне не ниже 2024 года", - говорится в сообщении. При реализации поручения исполнителям необходимо обратить внимание на дополнительное стимулирование спроса на промышленную продукцию, а также на стимулирование инвестиционной деятельности. Уточняется, что необходимо обеспечить в нужном объеме финансирование механизмов господдержки - в первую очередь кластерной инвестиционной платформы и промышленной ипотеки. Также обеспечить оперативную реализацию механизмов поддержки приоритетных проектов в промышленности. Срок исполнения поручения – 1 августа 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241231/putin-1992154863.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин