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Путин поручил принять меры по поддержке обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 11.07.2025
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19:32 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028669561.html
Путин поручил принять меры по поддержке обрабатывающей промышленности
Путин поручил принять меры по поддержке обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил принять меры по поддержке обрабатывающей промышленности
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России принять меры по поддержанию объема производства обрабатывающей промышленности по РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:32:00+03:00
2025-07-11T19:32:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России принять меры по поддержанию объема производства обрабатывающей промышленности по итогам 2025 года на уровне не ниже прошлого года, следует из поручения президента, которое опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Банка России принять дополнительные меры по поддержке отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе в целях обеспечения по итогам 2025 года объема производства промышленной продукции в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности на уровне не ниже 2024 года", - говорится в сообщении. При реализации поручения исполнителям необходимо обратить внимание на дополнительное стимулирование спроса на промышленную продукцию, а также на стимулирование инвестиционной деятельности. Уточняется, что необходимо обеспечить в нужном объеме финансирование механизмов господдержки - в первую очередь кластерной инвестиционной платформы и промышленной ипотеки. Также обеспечить оперативную реализацию механизмов поддержки приоритетных проектов в промышленности. Срок исполнения поручения – 1 августа 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241231/putin-1992154863.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил принять меры по поддержке обрабатывающей промышленности

Путин поручил поддержать производство обрабатывающей промышленности в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России принять меры по поддержанию объема производства обрабатывающей промышленности по итогам 2025 года на уровне не ниже прошлого года, следует из поручения президента, которое опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации при участии Банка России принять дополнительные меры по поддержке отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе в целях обеспечения по итогам 2025 года объема производства промышленной продукции в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности на уровне не ниже 2024 года", - говорится в сообщении.
При реализации поручения исполнителям необходимо обратить внимание на дополнительное стимулирование спроса на промышленную продукцию, а также на стимулирование инвестиционной деятельности.
Уточняется, что необходимо обеспечить в нужном объеме финансирование механизмов господдержки - в первую очередь кластерной инвестиционной платформы и промышленной ипотеки. Также обеспечить оперативную реализацию механизмов поддержки приоритетных проектов в промышленности.
Срок исполнения поручения – 1 августа 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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