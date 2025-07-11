Путин поручил принять меры по поддержке обрабатывающей промышленности
Путин поручил поддержать производство обрабатывающей промышленности в 2025 году
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России принять меры по поддержанию объема производства обрабатывающей промышленности по итогам 2025 года на уровне не ниже прошлого года, следует из поручения президента, которое опубликовано на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации при участии Банка России принять дополнительные меры по поддержке отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе в целях обеспечения по итогам 2025 года объема производства промышленной продукции в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности на уровне не ниже 2024 года", - говорится в сообщении.
При реализации поручения исполнителям необходимо обратить внимание на дополнительное стимулирование спроса на промышленную продукцию, а также на стимулирование инвестиционной деятельности.
Уточняется, что необходимо обеспечить в нужном объеме финансирование механизмов господдержки - в первую очередь кластерной инвестиционной платформы и промышленной ипотеки. Также обеспечить оперативную реализацию механизмов поддержки приоритетных проектов в промышленности.
Срок исполнения поручения – 1 августа 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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