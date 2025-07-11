https://ria.ru/20250711/putin-2028669295.html

Путин поручил утвердить концепцию развития адаптивной физкультуры

Путин поручил утвердить концепцию развития адаптивной физкультуры - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил утвердить концепцию развития адаптивной физкультуры

Президент России Владимир Путин поручил до 30 января 2026 года утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:28:00+03:00

2025-07-11T19:28:00+03:00

2025-07-11T19:28:00+03:00

спорт

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 января 2026 года утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... разработать при участии Администрации президента Российской Федерации, заинтересованных организаций и утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и план мероприятий по реализации названной концепции, определив объем и источники финансирования мероприятий, предусмотренных указанными концепцией и планом", - говорится в сообщении. Доклад должен быть предоставлен до 30 января 2026 года.

https://rsport.ria.ru/20250528/putin-2019457789.html

россия

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Наталья Макарова

спорт, россия, владимир путин