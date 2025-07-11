https://ria.ru/20250711/putin-2028668896.html
Путин поручил рассмотреть программу "Детская книжная карта"
Путин поручил рассмотреть программу "Детская книжная карта" - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил рассмотреть программу "Детская книжная карта"
Президент России Владимир Путин поручил до 10 октября рассмотреть вопросы реализации программы "детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:24:00+03:00
2025-07-11T19:24:00+03:00
2025-07-11T19:29:00+03:00
россия
владимир путин
российский книжный союз
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 10 октября рассмотреть вопросы реализации программы "детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и Российским книжным союзом рассмотреть вопросы, касающиеся реализации, начиная с 2026 года, программы, предусматривающей использование "детской книжной карты" для семей, имеющих детей в возрасте от трех до шести лет включительно", - говорится в сообщении на сайте. Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопросы определения федерального органа исполнительной власти, который будет обеспечивать общую координацию реализации указанной программы, а также установления номинала карты в размере 3 тысяч рублей, отмечается в перечне. Доклад должен быть предоставлен до 10 октября, указывается в документе.
https://ria.ru/20250605/putin-2021118445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российский книжный союз
Россия, Владимир Путин, Российский Книжный Союз
Путин поручил рассмотреть программу "Детская книжная карта"
Путин поручил рассмотреть вопросы реализации программы "Детская книжная карта"