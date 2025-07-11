https://ria.ru/20250711/putin-2028668896.html

Путин поручил рассмотреть программу "Детская книжная карта"

Путин поручил рассмотреть программу "Детская книжная карта" - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил рассмотреть программу "Детская книжная карта"

Президент России Владимир Путин поручил до 10 октября рассмотреть вопросы реализации программы "детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:24:00+03:00

2025-07-11T19:24:00+03:00

2025-07-11T19:29:00+03:00

россия

владимир путин

российский книжный союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 10 октября рассмотреть вопросы реализации программы "детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и Российским книжным союзом рассмотреть вопросы, касающиеся реализации, начиная с 2026 года, программы, предусматривающей использование "детской книжной карты" для семей, имеющих детей в возрасте от трех до шести лет включительно", - говорится в сообщении на сайте. Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопросы определения федерального органа исполнительной власти, который будет обеспечивать общую координацию реализации указанной программы, а также установления номинала карты в размере 3 тысяч рублей, отмечается в перечне. Доклад должен быть предоставлен до 10 октября, указывается в документе.

https://ria.ru/20250605/putin-2021118445.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, российский книжный союз