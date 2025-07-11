https://ria.ru/20250711/putin-2028667108.html

Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов

Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении Дня языков народов РФ. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:14:00+03:00

2025-07-11T19:14:00+03:00

2025-07-11T19:14:00+03:00

россия

владимир путин

татьяна голикова

елена ямпольская

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении Дня языков народов РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации и представить… проект указа Президента Российской Федерации об установлении Дня языков народов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года, ответственный - вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Елена Ямпольская.

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028662131.html

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россия, владимир путин, татьяна голикова, елена ямпольская, общество