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Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов - РИА Новости, 11.07.2025
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19:14 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028667108.html
Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов
Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении Дня языков народов РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:14:00+03:00
2025-07-11T19:14:00+03:00
россия
владимир путин
татьяна голикова
елена ямпольская
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении Дня языков народов РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации и представить… проект указа Президента Российской Федерации об установлении Дня языков народов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года, ответственный - вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Елена Ямпольская.
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россия, владимир путин, татьяна голикова, елена ямпольская, общество
Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Елена Ямпольская, Общество
Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов

Путин поручил до 1 октября представить проект указа о Дне языков народов России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении Дня языков народов РФ.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации и представить… проект указа Президента Российской Федерации об установлении Дня языков народов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года, ответственный - вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Елена Ямпольская.
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