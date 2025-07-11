https://ria.ru/20250711/putin-2028667108.html
Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов
Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении Дня языков народов РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:14:00+03:00
2025-07-11T19:14:00+03:00
2025-07-11T19:14:00+03:00
россия
владимир путин
татьяна голикова
елена ямпольская
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении Дня языков народов РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации и представить… проект указа Президента Российской Федерации об установлении Дня языков народов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года, ответственный - вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Елена Ямпольская.
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028662131.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, татьяна голикова, елена ямпольская, общество
Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Елена Ямпольская, Общество
Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов
Путин поручил до 1 октября представить проект указа о Дне языков народов России