https://ria.ru/20250711/putin-2028665239.html

Путин дал поручения по восстановлению пострадавших от ВСУ территорий

Путин дал поручения по восстановлению пострадавших от ВСУ территорий - РИА Новости, 11.07.2025

Путин дал поручения по восстановлению пострадавших от ВСУ территорий

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку программы восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ, РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:55:00+03:00

2025-07-11T18:55:00+03:00

2025-07-11T19:16:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

владимир путин

белгородская область

брянская область

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку программы восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ, соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 22 мая 2025 года."Обеспечить разработку и реализацию программы комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов, с учетом мнения граждан, проживающих на этих территориях, обратив особое внимание на организацию взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, волонтерскими и другими общественными организациями", - говорится в сообщении.Доклад должен быть предоставлен до 15 июля 2025 года.

https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html

курская область

белгородская область

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, белгородская область, брянская область, россия