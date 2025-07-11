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Путин дал поручения по восстановлению пострадавших от ВСУ территорий - РИА Новости, 11.07.2025
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18:55 11.07.2025 (обновлено: 19:16 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/putin-2028665239.html
Путин дал поручения по восстановлению пострадавших от ВСУ территорий
Путин дал поручения по восстановлению пострадавших от ВСУ территорий - РИА Новости, 11.07.2025
Путин дал поручения по восстановлению пострадавших от ВСУ территорий
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку программы восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ, РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:55:00+03:00
2025-07-11T19:16:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
владимир путин
белгородская область
брянская область
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку программы восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ, соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 22 мая 2025 года."Обеспечить разработку и реализацию программы комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов, с учетом мнения граждан, проживающих на этих территориях, обратив особое внимание на организацию взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, волонтерскими и другими общественными организациями", - говорится в сообщении.Доклад должен быть предоставлен до 15 июля 2025 года.
https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html
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белгородская область
брянская область
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курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, белгородская область, брянская область, россия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Белгородская область, Брянская область, Россия
Путин дал поручения по восстановлению пострадавших от ВСУ территорий

Путин поручил подготовить программу восстановления регионов, пострадавших от ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку программы восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ, соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.
Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 22 мая 2025 года.
«
"Обеспечить разработку и реализацию программы комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов, с учетом мнения граждан, проживающих на этих территориях, обратив особое внимание на организацию взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, волонтерскими и другими общественными организациями", - говорится в сообщении.
Доклад должен быть предоставлен до 15 июля 2025 года.
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