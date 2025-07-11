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Путин присудил гранты сотне творческих проектов в регионах России - РИА Новости, 11.07.2025
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17:36 11.07.2025 (обновлено: 17:39 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/putin-2028634338.html
Путин присудил гранты сотне творческих проектов в регионах России
Путин присудил гранты сотне творческих проектов в регионах России - РИА Новости, 11.07.2025
Путин присудил гранты сотне творческих проектов в регионах России
Президент России Владимир Путин присудил гранты для поддержки ста творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в разных... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:36:00+03:00
2025-07-11T17:39:00+03:00
россия
республика хакасия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присудил гранты для поддержки ста творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в разных регионах России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Гранты получат сто деятелей культуры из разных регионов страны - это руководители творческих проектов, отобранных по результатам конкурса в 2024 году. Это просветительские проекты и инициативы в области культуры, в том числе направленные на популяризацию традиций и промыслов разных народов России. Гранты получат, например, проект по созданию фотовыставки декоративно-прикладного искусства "Послания тысячелетий. Орнаменты и узоры народов Дагестана", цикл мастер-классов художественной резьбы по дереву "Новгородские традиции резного дерева: дело молодых", инициатива по проведению серии музыкально-просветительских мероприятий "Русская музыка, покорившая мир". Гранты присуждены также на создание творческой мастерской народных художественных промыслов в Якутии, реализацию проекта из Хакасии "Международная ассамблея мастеров войлоковаляния", который направлен на возрождение древнейшего промысла кочевых народов, и другие проекты.
https://ria.ru/20250624/pravitelstvo-2024985930.html
https://ria.ru/20250606/putin-2021406432.html
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россия, республика хакасия, владимир путин
Россия, Республика Хакасия, Владимир Путин
Путин присудил гранты сотне творческих проектов в регионах России

Путин присудил гранты для поддержки ста проектов общенационального значения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присудил гранты для поддержки ста творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в разных регионах России.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
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Гранты получат сто деятелей культуры из разных регионов страны - это руководители творческих проектов, отобранных по результатам конкурса в 2024 году.
Это просветительские проекты и инициативы в области культуры, в том числе направленные на популяризацию традиций и промыслов разных народов России.
Гранты получат, например, проект по созданию фотовыставки декоративно-прикладного искусства "Послания тысячелетий. Орнаменты и узоры народов Дагестана", цикл мастер-классов художественной резьбы по дереву "Новгородские традиции резного дерева: дело молодых", инициатива по проведению серии музыкально-просветительских мероприятий "Русская музыка, покорившая мир".
Гранты присуждены также на создание творческой мастерской народных художественных промыслов в Якутии, реализацию проекта из Хакасии "Международная ассамблея мастеров войлоковаляния", который направлен на возрождение древнейшего промысла кочевых народов, и другие проекты.
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