Путин присудил гранты сотне творческих проектов в регионах России
Путин присудил гранты для поддержки ста проектов общенационального значения
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присудил гранты для поддержки ста творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в разных регионах России.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Гранты получат сто деятелей культуры из разных регионов страны - это руководители творческих проектов, отобранных по результатам конкурса в 2024 году.
Это просветительские проекты и инициативы в области культуры, в том числе направленные на популяризацию традиций и промыслов разных народов России.
Гранты получат, например, проект по созданию фотовыставки декоративно-прикладного искусства "Послания тысячелетий. Орнаменты и узоры народов Дагестана", цикл мастер-классов художественной резьбы по дереву "Новгородские традиции резного дерева: дело молодых", инициатива по проведению серии музыкально-просветительских мероприятий "Русская музыка, покорившая мир".
Гранты присуждены также на создание творческой мастерской народных художественных промыслов в Якутии, реализацию проекта из Хакасии "Международная ассамблея мастеров войлоковаляния", который направлен на возрождение древнейшего промысла кочевых народов, и другие проекты.