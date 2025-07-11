https://ria.ru/20250711/putin-2028634338.html

Путин присудил гранты сотне творческих проектов в регионах России

Путин присудил гранты сотне творческих проектов в регионах России - РИА Новости, 11.07.2025

Путин присудил гранты сотне творческих проектов в регионах России

Президент России Владимир Путин присудил гранты для поддержки ста творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в разных... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:36:00+03:00

2025-07-11T17:36:00+03:00

2025-07-11T17:39:00+03:00

россия

республика хакасия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присудил гранты для поддержки ста творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в разных регионах России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Гранты получат сто деятелей культуры из разных регионов страны - это руководители творческих проектов, отобранных по результатам конкурса в 2024 году. Это просветительские проекты и инициативы в области культуры, в том числе направленные на популяризацию традиций и промыслов разных народов России. Гранты получат, например, проект по созданию фотовыставки декоративно-прикладного искусства "Послания тысячелетий. Орнаменты и узоры народов Дагестана", цикл мастер-классов художественной резьбы по дереву "Новгородские традиции резного дерева: дело молодых", инициатива по проведению серии музыкально-просветительских мероприятий "Русская музыка, покорившая мир". Гранты присуждены также на создание творческой мастерской народных художественных промыслов в Якутии, реализацию проекта из Хакасии "Международная ассамблея мастеров войлоковаляния", который направлен на возрождение древнейшего промысла кочевых народов, и другие проекты.

https://ria.ru/20250624/pravitelstvo-2024985930.html

https://ria.ru/20250606/putin-2021406432.html

россия

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика хакасия, владимир путин