https://ria.ru/20250711/putin-2028600157.html

Путин постановил организовать празднование юбилея Сыктывкара

Путин постановил организовать празднование юбилея Сыктывкара - РИА Новости, 11.07.2025

Путин постановил организовать празднование юбилея Сыктывкара

Президент России Владимир Путин постановил организовать празднование 250-летия Сыктывкара в 2030 году, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:10:00+03:00

2025-07-11T16:10:00+03:00

2025-07-11T16:10:00+03:00

сыктывкар

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил организовать празднование 250-летия Сыктывкара в 2030 году, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с исполняющимся в 2030 году 250-летием основания Сыктывкара постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 250-летия основания города", - говорится в указе. В документе также отмечается, что президент поручил правительству Российской Федерации образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также утвердить его состав. Кроме того, органам государственной власти субъектов рекомендуется принять участие в подготовке и проведении празднования юбилея, добавляется в указе. Указ вступил в силу.

https://ria.ru/20250617/krasnoyarsk-2023279548.html

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сыктывкар, россия, владимир путин, общество