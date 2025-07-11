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Путин постановил организовать празднование юбилея Сыктывкара - РИА Новости, 11.07.2025
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16:10 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028600157.html
Путин постановил организовать празднование юбилея Сыктывкара
Путин постановил организовать празднование юбилея Сыктывкара - РИА Новости, 11.07.2025
Путин постановил организовать празднование юбилея Сыктывкара
Президент России Владимир Путин постановил организовать празднование 250-летия Сыктывкара в 2030 году, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:10:00+03:00
2025-07-11T16:10:00+03:00
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил организовать празднование 250-летия Сыктывкара в 2030 году, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с исполняющимся в 2030 году 250-летием основания Сыктывкара постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 250-летия основания города", - говорится в указе. В документе также отмечается, что президент поручил правительству Российской Федерации образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также утвердить его состав. Кроме того, органам государственной власти субъектов рекомендуется принять участие в подготовке и проведении празднования юбилея, добавляется в указе. Указ вступил в силу.
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сыктывкар, россия, владимир путин, общество
Сыктывкар, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин постановил организовать празднование юбилея Сыктывкара

Путин постановил организовать празднование 250-летия Сыктывкара в 2030 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил организовать празднование 250-летия Сыктывкара в 2030 году, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2030 году 250-летием основания Сыктывкара постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 250-летия основания города", - говорится в указе.
В документе также отмечается, что президент поручил правительству Российской Федерации образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также утвердить его состав.
Кроме того, органам государственной власти субъектов рекомендуется принять участие в подготовке и проведении празднования юбилея, добавляется в указе.
Указ вступил в силу.
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СыктывкарРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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