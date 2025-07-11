https://ria.ru/20250711/putin-2028564412.html

Путин отметил скромный уровень зарплат учителей в Белгородской области

Путин отметил скромный уровень зарплат учителей в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025

Путин отметил скромный уровень зарплат учителей в Белгородской области

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым обратил внимание на пока еще скромный уровень... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:28:00+03:00

2025-07-11T14:28:00+03:00

2025-07-11T14:28:00+03:00

общество

белгородская область

россия

владимир путин

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым обратил внимание на пока еще скромный уровень зарплат учителей в регионе. "Что касается образования. Уровень заработной платы учителей пока все-таки скромный", - сказал Путин на встрече, которая состоялась в Кремле. Гладков ответил, что на сегодняшний день он составляет 58 тысяч рублей. Он также рассказал, что в 2022 году Белгородская область подняла норматив финансирования детей до уровня гимназий и лицеев. "То есть все 554 школы мы выровняли, чтобы все работали на равных условиях", - пояснил он. "Чтобы не была в одном месте высокая (ред. - зарплата), а в другом месте очень низкая", - уточнил президент. Гладков ответил утвердительно, отметив также, что у всех детей региона должны быть одинаковые возможности. "Правильно", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20250711/putin-2028563405.html

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белгородская область

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Наталья Макарова

общество, белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков