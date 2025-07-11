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Путин призвал решить вопросы, связанные с отходами в Белгородской области
Путин призвал решить вопросы, связанные с отходами в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
Путин призвал решить вопросы, связанные с отходами в Белгородской области
Ежегодно в Белгородской области образовывается 150 миллионов тонн отходов, это важная тема, нужно решать эту задачу, обратил внимание президент России Владимир... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:11:00+03:00
2025-07-11T14:11:00+03:00
2025-07-11T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ежегодно в Белгородской области образовывается 150 миллионов тонн отходов, это важная тема, нужно решать эту задачу, обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. "Прежде чем мы перейдем к текущим вопросам, к экономической, социальной ситуации в области, к оперативной обстановке, есть еще одна тема, которая важна. Вы знаете о ней наверняка. 150 миллионов тонн отходов ежегодно образуется в Белгородской области. Тоже нужно решать эту задачу", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250524/moskva-2018846744.html
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белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Общество
Путин призвал решить вопросы, связанные с отходами в Белгородской области
Путин: ежегодно в Белгородской области образуется 150 млн тонн отходов