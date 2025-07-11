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Путин встретится с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
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12:59 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028542763.html
Путин встретится с губернатором Белгородской области
Путин встретится с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
Путин встретится с губернатором Белгородской области
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:59:00+03:00
2025-07-11T12:59:00+03:00
политика
россия
белгородская область
владимир путин
вячеслав гладков
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Внутренние встречи идут. Будет у него (Путина - ред.) сегодня в середине дня Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области", - сказал Песков журналистам.Они обсудят различные проблемы области, регион является приграничным, на повестке дня очень много вопросов, сообщил Дмитрий Песков."Будет у него (Путина - ред.) сегодня в середине дня Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области. Область приграничная, очень много вопросов на повестке дня. В экстренном режиме приходится работать всем службам. Огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области. Вот обо всем об этом сегодня будет вестись разговор", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, дмитрий песков
Политика, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Дмитрий Песков
Путин встретится с губернатором Белгородской области

Песков: Путин в пятницу встретится с губернатором Белгородской области Гладковым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Внутренние встречи идут. Будет у него (Путина - ред.) сегодня в середине дня Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области", - сказал Песков журналистам.
Они обсудят различные проблемы области, регион является приграничным, на повестке дня очень много вопросов, сообщил Дмитрий Песков.
"Будет у него (Путина - ред.) сегодня в середине дня Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области. Область приграничная, очень много вопросов на повестке дня. В экстренном режиме приходится работать всем службам. Огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области. Вот обо всем об этом сегодня будет вестись разговор", - сказал Песков журналистам.
 
ПолитикаРоссияБелгородская областьВладимир ПутинВячеслав ГладковДмитрий Песков
 
 
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