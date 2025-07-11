https://ria.ru/20250711/putin-2028542763.html

Путин встретится с губернатором Белгородской области

Путин встретится с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025

Путин встретится с губернатором Белгородской области

Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:59:00+03:00

2025-07-11T12:59:00+03:00

2025-07-11T12:59:00+03:00

политика

россия

белгородская область

владимир путин

вячеслав гладков

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Внутренние встречи идут. Будет у него (Путина - ред.) сегодня в середине дня Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области", - сказал Песков журналистам.Они обсудят различные проблемы области, регион является приграничным, на повестке дня очень много вопросов, сообщил Дмитрий Песков."Будет у него (Путина - ред.) сегодня в середине дня Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области. Область приграничная, очень много вопросов на повестке дня. В экстренном режиме приходится работать всем службам. Огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области. Вот обо всем об этом сегодня будет вестись разговор", - сказал Песков журналистам.

россия

белгородская область

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2025

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политика, россия, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, дмитрий песков