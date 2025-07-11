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"Ясно дал понять": на Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 11.07.2025
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05:30 11.07.2025 (обновлено: 09:59 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/putin-2028479097.html
"Ясно дал понять": на Западе неожиданно высказались о Путине
"Ясно дал понять": на Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 11.07.2025
"Ясно дал понять": на Западе неожиданно высказались о Путине
Президент России Владимир Путин не обращает внимание на резкие выпады его американского коллеги Дональда Трампа, пишет журналистка французского издания Le Monde РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:30:00+03:00
2025-07-11T09:59:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обращает внимание на резкие выпады его американского коллеги Дональда Трампа, пишет журналистка французского издания Le Monde Сильви Кауфманн в статье для британской газеты Financial Times."Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнеров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин", — говорится в публикации.Автор отмечает, что, несмотря на быстроменяющиеся обстоятельства, только президент России придерживается своей неизменной позиции. Во время телефонных разговоров с лидерами других государств он всегда подчеркивает, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при условии устранения его коренных причин, поясняет Кауфманн."Российский лидер ясно дал понять: любое решение должно быть направлено на устранение, как он выражается, "коренных причин" конфликта"", — напомнила журналистка.Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
https://ria.ru/20250710/putin-2028461904.html
https://ria.ru/20250710/tramp-2028266181.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Ясно дал понять": на Западе неожиданно высказались о Путине

Журналистка Кауфманн: Путин не обращает внимание на истерики Трампа

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обращает внимание на резкие выпады его американского коллеги Дональда Трампа, пишет журналистка французского издания Le Monde Сильви Кауфманн в статье для британской газеты Financial Times.
«
"Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнеров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
"Зачем его слушать?" На Западе неожиданно высказались о Путине
Вчера, 23:41
Автор отмечает, что, несмотря на быстроменяющиеся обстоятельства, только президент России придерживается своей неизменной позиции. Во время телефонных разговоров с лидерами других государств он всегда подчеркивает, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при условии устранения его коренных причин, поясняет Кауфманн.
"Российский лидер ясно дал понять: любое решение должно быть направлено на устранение, как он выражается, "коренных причин" конфликта"", — напомнила журналистка.
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
"Сигнал Путину": в Германии раскрыли новую уловку Трампа
Вчера, 06:47
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Макрон объявил о планах патрулирования Украины
02:13
 
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