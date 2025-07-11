Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп могут договориться о продлении ДСНВ, считает эксперт - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028469259.html
Путин и Трамп могут договориться о продлении ДСНВ, считает эксперт
Путин и Трамп могут договориться о продлении ДСНВ, считает эксперт - РИА Новости, 11.07.2025
Путин и Трамп могут договориться о продлении ДСНВ, считает эксперт
Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп еще могут достичь политического решения о продлении ограничений,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T01:26:00+03:00
2025-07-11T01:26:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп еще могут достичь политического решения о продлении ограничений, предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл. "Технически срок действия договора СНВ-3 истекает 6 февраля 2026 года, но президент Путин и президент Трамп вполне могут обсудить возможность продлить основные положения договора после этой даты. Они могли бы достичь политического соглашения о взаимном соблюдении лимита СНВ-3", - сообщил он РИА Новости на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере. Как отметил глава ассоциации, такая договоренности лидеров двух стран могла бы действовать до завершения переговоров по более всеобъемлющему и прочному договору между Москвой и Вашингтоном, которое будет охватывать вопросы стратегического ядерного оружия, ракет средней дальности, "субстратегические" вооружения и противоракетную оборону. Путин в 2023 году заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности. В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается.
https://ria.ru/20250710/tramp-2028457075.html
https://ria.ru/20250425/putin-2013406604.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Путин и Трамп могут договориться о продлении ДСНВ, считает эксперт

Глава ACA Кимбалл: Путин и Трамп могут договориться о продлении лимита ДСНВ

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп еще могут достичь политического решения о продлении ограничений, предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл.
"Технически срок действия договора СНВ-3 истекает 6 февраля 2026 года, но президент Путин и президент Трамп вполне могут обсудить возможность продлить основные положения договора после этой даты. Они могли бы достичь политического соглашения о взаимном соблюдении лимита СНВ-3", - сообщил он РИА Новости на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В США заявили о закодированных посланиях Трампа Путину и Зеленскому
Вчера, 22:52
Как отметил глава ассоциации, такая договоренности лидеров двух стран могла бы действовать до завершения переговоров по более всеобъемлющему и прочному договору между Москвой и Вашингтоном, которое будет охватывать вопросы стратегического ядерного оружия, ракет средней дальности, "субстратегические" вооружения и противоракетную оборону.
Путин в 2023 году заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности.
В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Нобелевские лауреаты обратились к Путину и Трампу с призывом к разоружению
25 апреля, 14:15
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала