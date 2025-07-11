https://ria.ru/20250711/pulkovo-2028493465.html

Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме

Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме - РИА Новости, 11.07.2025

Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме

Петербургский аэропорт "Пулково" на фоне ограничений будет принимать и отправлять рейсы "по временной схеме" с 8.45 до 9.45 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:18:00+03:00

2025-07-11T09:18:00+03:00

2025-07-11T09:52:00+03:00

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

пулково (аэропорт)

безопасность

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" на фоне ограничений будет принимать и отправлять рейсы "по временной схеме" с 8.45 до 9.45 мск, сообщила Росавиация. "В период с 08:45 до 09:45 мск аэропорт "Пулково" будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме. Договоренность об этом достигнута с соответствующими органами", - сообщила Росавиация. Для обеспечения безопасности полетов Росавиация и госкорпорация по организации воздушного движения в РФ усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе.

https://ria.ru/20250711/kaluga-2028489356.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), безопасность