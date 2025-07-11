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Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме - РИА Новости, 11.07.2025
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09:18 11.07.2025 (обновлено: 09:52 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/pulkovo-2028493465.html
Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме
Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме - РИА Новости, 11.07.2025
Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме
Петербургский аэропорт "Пулково" на фоне ограничений будет принимать и отправлять рейсы "по временной схеме" с 8.45 до 9.45 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:18:00+03:00
2025-07-11T09:52:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" на фоне ограничений будет принимать и отправлять рейсы "по временной схеме" с 8.45 до 9.45 мск, сообщила Росавиация. "В период с 08:45 до 09:45 мск аэропорт "Пулково" будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме. Договоренность об этом достигнута с соответствующими органами", - сообщила Росавиация. Для обеспечения безопасности полетов Росавиация и госкорпорация по организации воздушного движения в РФ усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), безопасность
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт), Безопасность
Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме

Пулково из-за ограничений будет принимать и выпускать рейсы по временной схеме

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" на фоне ограничений будет принимать и отправлять рейсы "по временной схеме" с 8.45 до 9.45 мск, сообщила Росавиация.
"В период с 08:45 до 09:45 мск аэропорт "Пулково" будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме. Договоренность об этом достигнута с соответствующими органами", - сообщила Росавиация.
Для обеспечения безопасности полетов Росавиация и госкорпорация по организации воздушного движения в РФ усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе.
Аэропорт Калуга. - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения
08:41
 
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Пулково (аэропорт)Безопасность
 
 
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