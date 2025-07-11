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Птицам из Московского зоопарка устроили искусственный дождик

Птицам из Московского зоопарка устроили искусственный дождик - РИА Новости, 11.07.2025

Птицам из Московского зоопарка устроили искусственный дождик

Птицам из центра восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка устроили искусственный дождик в жару, сообщается в Telegram-канале центра. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:02:00+03:00

2025-07-11T14:02:00+03:00

2025-07-11T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Птицам из центра восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка устроили искусственный дождик в жару, сообщается в Telegram-канале центра. "Жаркий денек? Не беда! У нас есть освежающий дождик для птиц! Когда на улице плавится асфальт, наши специалисты не сидят сложа руки. Чтобы пернатые друзья чувствовали себя комфортно, они придумали гениальное решение – искусственный дождик", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном центром, довольные пернатые принимают водные процедуры, наслаждаясь прохладой. В четверг в пресс-службе столичного зоосада сообщили РИА Новости, что все необходимые меры для комфортного пребывания животных в жару были приняты до начала летнего сезона и продолжают реализовываться ежедневно.

https://ria.ru/20250710/morozhenoe-2028349929.html

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общество, московский зоопарк, городское хозяйство москвы