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В Госдуме предложили обеспечить бойцов СВО психологической помощью
В Госдуме предложили обеспечить бойцов СВО психологической помощью - РИА Новости, 11.07.2025
В Госдуме предложили обеспечить бойцов СВО психологической помощью
Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила на федеральном уровне создать пул высококвалифицированных психологов и предусмотреть возможность дистанционного получения РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:51:00+03:00
2025-07-11T13:51:00+03:00
2025-07-11T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила на федеральном уровне создать пул высококвалифицированных психологов и предусмотреть возможность дистанционного получения психолого-психотерапевтической помощи участниками СВО и членами их семей. "Мы понимаем, что есть дефицит целого ряда медицинских профессий, узкопрофильных специалистов в регионах. Специалистов, работающих в сфере психологической реабилитационной поддержки высокого уровня крайне недостаточно. Но сегодня существуют новые форматы. Предлагаем создать пул высококвалифицированных специалистов на федеральном уровне с тем, чтобы через региональный минздрав сформировать дистанционный формат консультирования. Потому что здесь важна не галочка о том, что консультирование состоялось, а важно, чтобы были задействованы специалисты самого высокого уровня компетенций", - сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.
https://ria.ru/20250710/moskalkova-2028270172.html
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общество, россия, ирина яровая, госдума рф
Общество, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
В Госдуме предложили обеспечить бойцов СВО психологической помощью
Яровая предложила создать пул высококвалифицированных психологов для бойцов СВО