https://ria.ru/20250711/proverka-2028480586.html

Genshin Impact проверят на манипуляции для увеличения покупок внутри игры

Genshin Impact проверят на манипуляции для увеличения покупок внутри игры - РИА Новости, 11.07.2025

Genshin Impact проверят на манипуляции для увеличения покупок внутри игры

Центр цифровой экспертизы Роскачества запустит исследование компьютерных игр на наличие скрытых манипуляций, используемых разработчиками для привлечения... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T06:15:00+03:00

2025-07-11T06:15:00+03:00

2025-07-11T06:15:00+03:00

технологии

роскачество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центр цифровой экспертизы Роскачества запустит исследование компьютерных игр на наличие скрытых манипуляций, используемых разработчиками для привлечения денежных средств игроков, сначала тестироваться будут приключенческие игры, в том числе Genshin Impact и Honkai: Star Rail, рассказали РИА Новости в организации. "Центр цифровой экспертизы Роскачества приступает к масштабному исследованию по выявлению скрытых манипуляций, которые используют разработчики видеоигр, чтобы "подсадить" игроков и заставить их тратить больше денег. Сперва центр... будет тестировать приключенческие игры, в том числе Genshin Impact и Honkai: Star Rail. По планам исследовать до десяти игр, список проверенных игр будет постоянно пополняться", - говорится в сообщении Роскачества. Там также отметили, что для анализа была разработана специальная методика, которая позволяет оценить, насколько в игре распространены скрытые манипулятивные механики для удержания внимания игроков и увеличения их денежных вложений. Всего эксперты выделили 16 основных способов, в том числе покупка "лутбоксов" (виртуальных контейнеров, при покупке которых геймер получает случайный игровой предмет) и участие во временных акциях, которые вызывают у человека страх упустить выгоду. Тестирование игр начнется в августе, а первые результаты проверки будут опубликованы в сентябре, следует из сообщения организации. Genshin Impact - компьютерная онлайн-игра с открытым миром, выпущенная китайским разработчиком MiHoYo Limited в 2020 году. Распространяется бесплатно, но содержит внутриигровые покупки. Honkai: Star Rail - ролевая компьютерная игра с внутриигровыми покупками от разработчиков Genshin Impact. Выпуск игры состоялся в 2023 году на всех основных платформах, в том числе мобильных.

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технологии, роскачество