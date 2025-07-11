https://ria.ru/20250711/prorochestvo-2028650146.html

"Точка невозврата": пророчество о восстании машин уже сбывается

"Точка невозврата": пророчество о восстании машин уже сбывается - РИА Новости, 11.07.2025

"Точка невозврата": пророчество о восстании машин уже сбывается

Три совершенно разных предсказателя из разных эпох сошлись в одном: 2025 год станет переломным для человечества. Технологии выйдут из-под контроля, машины... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:23:00+03:00

2025-07-11T19:23:00+03:00

2025-07-11T19:23:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Три совершенно разных предсказателя из разных эпох сошлись в одном: 2025 год станет переломным для человечества. Технологии выйдут из-под контроля, машины обретут самосознание, а Россия совершит научный прорыв, который изменит мировой порядок. Случайность это или предупреждение о том, что мы уже не управляем собственными изобретениями?Красное лекарство болгарской провидицыНачнем с самого безобидного — медицинского прорыва, который предсказала Ванга еще в прошлом веке. Слепая болгарская ясновидящая была известна точными пророчествами о смерти Сталина, гибели подлодки "Курск" и терактах 11 сентября, которые она описала как "американские братья падут, заклеванные птицами железными".Одно из ее самых загадочных предсказаний касалось России: "Создадут красное лекарство от рака, и никто не сможет остановить Россию в научном возрождении". Скептики долго иронизировали над этими словами. До февраля 2024 года.Президент Владимир Путин на Форуме будущих технологий 14 февраля заявил: "Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения". Институт имени Гамалеи, создатели "Спутника V", активно разрабатывают терапевтическую вакцину от рака на основе мРНК-технологий.Бразильский Нострадамус предупреждаетАтос Саломе из Бразилии в западной прессе называют "живым Нострадамусом". Ему приписывают предсказание пандемии COVID-19, смерти королевы Елизаветы II и покупки Илоном Маском Twitter. В 2025 году его пророчества приобрели особенно мрачный оттенок."Искусственный интеллект достигнет точки невозврата к 2025 году", — предупреждает Саломе. По его словам, ИИ уже "думает сам за себя" и способен "адаптироваться и учиться самостоятельно — не спрашивая разрешения".Но самое пугающее в его прогнозах — предсказание "эмоциональной манипуляции в больших масштабах". Саломе утверждает, что ИИ научится "влиять на коллективное бессознательное" и "манипулировать эмоциями" людей. Машины начнут руководить нашими мыслями и чувствами.Может показаться бредом психически нездорового человека. Если бы не реальные события в сфере технологий.Машины уже среди насВ 2022 году инженер Google Блейк Лемуан заявил, что нейросеть LaMDA обрела сознание, и был за это уволен. Компания объявила его сумасшедшим. Но проблема "осознанности" ИИ уже обсуждается внутри IT-гигантов.Российский беспилотник С-70 "Охотник" способен автономно действовать при потере связи с оператором. "Информационно-управляющая система полностью выполняет функции оператора в случае потери связи", — заявил главный конструктор Сергей Бибиков. По его словам, принципиальное отличие системы в том, что она "гораздо более интеллектуализирована".Пентагон активно разрабатывает полностью автономные системы вооружений. Турция уже применяла дроны Kargu-2, которые, по отчетам ООН, атаковали цели в полностью автономном режиме — без участия человека. Машины самостоятельно выбирали, кого убивать.Украина применяет против России беспилотники с боевым ИИ, использующие машинное зрение для точного наведения на цель. Дроны работают автономно, не требуя связи со спутниками.Портал в преисподнююСаломе использует апокалиптические метафоры, говоря о "портале в ад", который откроют новые технологии. Под этим он подразумевает прорыв в квантовых вычислениях или ИИ, который приведет к необратимым последствиям.Квантовые компьютеры уже реальность. Они способны взломать любые существующие системы шифрования за считанные минуты. "Текущие протоколы шифрования сталкиваются с неизбежной опасностью, которая может вызвать нестабильность цифровой безопасности", — предупреждает бразильский провидец.Если квантовые вычисления объединятся с самообучающимся ИИ, человечество может потерять контроль над цифровой инфраструктурой. Банки, электросети, больницы, системы вооружения — все может оказаться под властью машин.Точка невозвратаСамое тревожное в предсказаниях 2025 года — их системность. Речь идет не об отдельных технологических прорывах, а о фундаментальном сдвиге в соотношении сил между человеком и машиной.Ванга говорила о научном прорыве России — и российские ученые создают революционные лекарства от рака. Афган вычислил технологический рывок страны — и Россия действительно опережает США в ключевых военных технологиях. Саломе предупреждает о точке невозврата ИИ — и машины уже принимают решения о жизни и смерти людей. Следующий шаг — самосознание и автономные цели, которые могут не совпадать с человеческими.Возможно, 2025 год действительно станет точкой невозврата — моментом, когда человечество окончательно потеряет контроль над собственными творениями. И тогда вопрос будет не в том, сбудутся ли пророчества, а в том, сможем ли мы пережить их исполнение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60