"Точка невозврата": пророчество о восстании машин уже сбывается
© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Три совершенно разных предсказателя из разных эпох сошлись в одном: 2025 год станет переломным для человечества. Технологии выйдут из-под контроля, машины обретут самосознание, а Россия совершит научный прорыв, который изменит мировой порядок. Случайность это или предупреждение о том, что мы уже не управляем собственными изобретениями?
Красное лекарство болгарской провидицы
Начнем с самого безобидного — медицинского прорыва, который предсказала Ванга еще в прошлом веке. Слепая болгарская ясновидящая была известна точными пророчествами о смерти Сталина, гибели подлодки "Курск" и терактах 11 сентября, которые она описала как "американские братья падут, заклеванные птицами железными".
Одно из ее самых загадочных предсказаний касалось России: "Создадут красное лекарство от рака, и никто не сможет остановить Россию в научном возрождении". Скептики долго иронизировали над этими словами. До февраля 2024 года.
Президент Владимир Путин на Форуме будущих технологий 14 февраля заявил: "Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения". Институт имени Гамалеи, создатели "Спутника V", активно разрабатывают терапевтическую вакцину от рака на основе мРНК-технологий.
Бразильский Нострадамус предупреждает
Атос Саломе из Бразилии в западной прессе называют "живым Нострадамусом". Ему приписывают предсказание пандемии COVID-19, смерти королевы Елизаветы II и покупки Илоном Маском Twitter. В 2025 году его пророчества приобрели особенно мрачный оттенок.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии
"Искусственный интеллект достигнет точки невозврата к 2025 году", — предупреждает Саломе. По его словам, ИИ уже "думает сам за себя" и способен "адаптироваться и учиться самостоятельно — не спрашивая разрешения".
Но самое пугающее в его прогнозах — предсказание "эмоциональной манипуляции в больших масштабах". Саломе утверждает, что ИИ научится "влиять на коллективное бессознательное" и "манипулировать эмоциями" людей. Машины начнут руководить нашими мыслями и чувствами.
Может показаться бредом психически нездорового человека. Если бы не реальные события в сфере технологий.
© Getty Images / Yuichiro ChinoИскусственный интеллект
© Getty Images / Yuichiro Chino
Искусственный интеллект
Машины уже среди нас
В 2022 году инженер Google Блейк Лемуан заявил, что нейросеть LaMDA обрела сознание, и был за это уволен. Компания объявила его сумасшедшим. Но проблема "осознанности" ИИ уже обсуждается внутри IT-гигантов.
Российский беспилотник С-70 "Охотник" способен автономно действовать при потере связи с оператором. "Информационно-управляющая система полностью выполняет функции оператора в случае потери связи", — заявил главный конструктор Сергей Бибиков. По его словам, принципиальное отличие системы в том, что она "гораздо более интеллектуализирована".
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон
Пентагон активно разрабатывает полностью автономные системы вооружений. Турция уже применяла дроны Kargu-2, которые, по отчетам ООН, атаковали цели в полностью автономном режиме — без участия человека. Машины самостоятельно выбирали, кого убивать.
Украина применяет против России беспилотники с боевым ИИ, использующие машинное зрение для точного наведения на цель. Дроны работают автономно, не требуя связи со спутниками.
Портал в преисподнюю
Саломе использует апокалиптические метафоры, говоря о "портале в ад", который откроют новые технологии. Под этим он подразумевает прорыв в квантовых вычислениях или ИИ, который приведет к необратимым последствиям.
© Getty Images / amgunИскусственный интеллект
© Getty Images / amgun
Искусственный интеллект
Квантовые компьютеры уже реальность. Они способны взломать любые существующие системы шифрования за считанные минуты. "Текущие протоколы шифрования сталкиваются с неизбежной опасностью, которая может вызвать нестабильность цифровой безопасности", — предупреждает бразильский провидец.
Если квантовые вычисления объединятся с самообучающимся ИИ, человечество может потерять контроль над цифровой инфраструктурой. Банки, электросети, больницы, системы вооружения — все может оказаться под властью машин.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТрейдер во время удаленной работы в квартире в Москве
Трейдер во время удаленной работы в квартире в Москве
Точка невозврата
Самое тревожное в предсказаниях 2025 года — их системность. Речь идет не об отдельных технологических прорывах, а о фундаментальном сдвиге в соотношении сил между человеком и машиной.
Ванга говорила о научном прорыве России — и российские ученые создают революционные лекарства от рака. Афган вычислил технологический рывок страны — и Россия действительно опережает США в ключевых военных технологиях. Саломе предупреждает о точке невозврата ИИ — и машины уже принимают решения о жизни и смерти людей. Следующий шаг — самосознание и автономные цели, которые могут не совпадать с человеческими.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Возможно, 2025 год действительно станет точкой невозврата — моментом, когда человечество окончательно потеряет контроль над собственными творениями. И тогда вопрос будет не в том, сбудутся ли пророчества, а в том, сможем ли мы пережить их исполнение.