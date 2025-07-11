https://ria.ru/20250711/promyshlennost-2028536715.html

Московская промышленность ориентирована и на регионы, заявил Собянин

Московская промышленность ориентирована и на регионы, заявил Собянин - РИА Новости, 11.07.2025

Московская промышленность ориентирована и на регионы, заявил Собянин

Московская промышленность ориентирована на треть на региональные рынки - на регионы России, страны СНГ и дальние страны, заявил в интервью РИА Новости мэр... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:36:00+03:00

2025-07-11T12:36:00+03:00

2025-07-11T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московская промышленность ориентирована на треть на региональные рынки - на регионы России, страны СНГ и дальние страны, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Московская промышленность где-то на треть, наверное, сориентирована на региональные рынки - и другие регионы нашей страны, и страны СНГ, и дальние страны. Хотя, конечно, сегодня основная товарная масса - это наша страна и другие регионы. Тем не менее, мы не забываем о том, что нужно по-прежнему заниматься внешними рынками", - рассказал Собянин. Мэр напомнил, что существуют программы правительства Российской Федерации и Москвы по поддержке экспортного потенциала. "В сравнении с предыдущими годами, даже 2024 год был в плюсе с точки зрения поставок на экспорт - это и фармацевтика, и пищевая продукция, и IT-продукты, оборудование, технологии. В общем, конечно бы хотелось, чтобы мы более динамично двигались в этом направлении. К сожалению, даже говорить не стоит, наверное: нас никто не ждет с распростёртыми объятиями. Мы видим, как жестко действуют другие страны, те же американцы, которые изо всех сил закрывают свой рынок, несмотря на разговоры о либеральном рынке, свободе товаров, передвижения и так далее. На самом деле, все в мире происходит другое. Нам никто на блюдечке не преподнесет. Поэтому это постоянная борьба для того, чтобы выходить на другие рынки, конкурентные ниши захватывать. Это очень непросто все", - заключил Собянин.

https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028533742.html

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экономика, москва, россия, сергей собянин, снг