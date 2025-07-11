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Генпрокуратура подала иск по делу вице-губернатора Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
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14:01 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/prokuratura-2028558933.html
Генпрокуратура подала иск по делу вице-губернатора Белгородской области
Генпрокуратура подала иск по делу вице-губернатора Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
Генпрокуратура подала иск по делу вице-губернатора Белгородской области
Генеральная прокуратура России направила в суд иск о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:01:00+03:00
2025-07-11T14:01:00+03:00
происшествия
москва
ижевск
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
генеральная прокуратура рф
белгородская область
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд иск о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно исковому заявлению, направленному в Останкинский суд Москвы, ответчиками выступают: Сергей Петряков из Новосибирска, Иван Новиков (Москва), Дмитрий Боровлев (Куйбышев), Рустэм Зайнуллин (Ижевск), Константин Зимин (Ижевск), Алексей Сошников (Севастополь), а также ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв". Третьими лицами заявлены: Минобороны России, управление капитального строительства, Минстрой, УФНС и управление федерального казначейства Белгородской области. Как следует из иска, в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 миллиардов рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины. Основным распорядителем средств выступает белгородский минстрой, а генподрядчиком – управление капитального строительства, которым в 2022 году руководил Сошников. При этом контроль за целевым использованием денег был возложен на занимавшего тогда пост замгубернатора области – министра имущественных и земельных отношений Зайнуллина. "Надзорными мероприятиями установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны", - отмечается в иске. Согласно документу, Зайнуллин и Сошников привлекли ряд коммерсантов, с которыми заключили договоры на строительство защитных сооружений. В частности, контракт с ООО "Регион Сибирь", аффилированным с бизнесменами Петряковым и Боровлевым, был подписан на 127,6 миллиона рублей. Далее были договоры с ООО "Стройинвестрезерв" (фирма Петрякова). Надзорное ведомство нашло 24 контракта с этой компанией более чем на 1 миллиард рублей. При этом, утверждается в иске, Петряков согласился передать чиновникам 7% от стоимости контрактов. "Всего с ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" учреждением (управлением капитального строительства – ред.) заключено 26 соглашений на 1 139 220 500 рублей, из которых 924 873 795,8 рубля Петряков и Боровлев получили благодаря злоупотреблению властью Зайнуллиным и Сошниковым, обратив в свою пользу", - поясняется в исковом заявлении. Также в иске сообщается, что Зайнуллин для получения своего коррупционного дохода привлек доверенных лиц – Зимина, Новикова и подконтрольные им компании: "МСК-Клин", "Юниверсал-Моторс" и ПСК "Спецмонтаж". "Тем самым Зайнуллин и Сошников свои корыстные потребности поставили превыше интересов Родины", - говорится в иске. Между тем, для придания видимости выполненных работ по строительству защитных сооружений "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв" с января 2023 по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку строительных материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей с фирмами-однодневками. Но, по данным ФНС, эти предприятия не могли выполнить соответствующие работы, так как их штат состоял из "директоров и учредителей" без каких-либо "трудовых ресурсов". В итоге Генпрокуратура, как следует из искового заявления, попросила суд взыскать солидарно с Петрякова, Новикова, Боровлева, Зайнуллина, Зимина, Сошникова, ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" 924 873 795,80 рубля, обратив их в доход Российской Федерации. А в качестве обеспечительных мер – наложить арест на 100% долей указанных компаний и их движимое и недвижимое имущество. Также аресту подлежит имущество и указанных в иске ответчиков. Суд 22 июня арестовал Зайнуллина на два месяца по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По версии следствия, были похищены не менее 32 миллионов рублей, из которых лично Зайнуллин получил не менее 4 миллионов. Задержан Зайнуллин был 21 июня.
https://ria.ru/20250624/zaynullin-2025012239.html
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происшествия, москва, ижевск, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), генеральная прокуратура рф, белгородская область
Происшествия, Москва, Ижевск, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Генеральная прокуратура РФ, Белгородская область
Генпрокуратура подала иск по делу вице-губернатора Белгородской области

ГП просит взыскать 925 млн руб по делу об укреплениях в Белгородской области

© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской областиЗамгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин
Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской области
Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд иск о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Согласно исковому заявлению, направленному в Останкинский суд Москвы, ответчиками выступают: Сергей Петряков из Новосибирска, Иван Новиков (Москва), Дмитрий Боровлев (Куйбышев), Рустэм Зайнуллин (Ижевск), Константин Зимин (Ижевск), Алексей Сошников (Севастополь), а также ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".
Третьими лицами заявлены: Минобороны России, управление капитального строительства, Минстрой, УФНС и управление федерального казначейства Белгородской области.
Как следует из иска, в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 миллиардов рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины. Основным распорядителем средств выступает белгородский минстрой, а генподрядчиком – управление капитального строительства, которым в 2022 году руководил Сошников. При этом контроль за целевым использованием денег был возложен на занимавшего тогда пост замгубернатора области – министра имущественных и земельных отношений Зайнуллина.
"Надзорными мероприятиями установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны", - отмечается в иске.
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Согласно документу, Зайнуллин и Сошников привлекли ряд коммерсантов, с которыми заключили договоры на строительство защитных сооружений. В частности, контракт с ООО "Регион Сибирь", аффилированным с бизнесменами Петряковым и Боровлевым, был подписан на 127,6 миллиона рублей. Далее были договоры с ООО "Стройинвестрезерв" (фирма Петрякова). Надзорное ведомство нашло 24 контракта с этой компанией более чем на 1 миллиард рублей. При этом, утверждается в иске, Петряков согласился передать чиновникам 7% от стоимости контрактов.
"Всего с ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" учреждением (управлением капитального строительства – ред.) заключено 26 соглашений на 1 139 220 500 рублей, из которых 924 873 795,8 рубля Петряков и Боровлев получили благодаря злоупотреблению властью Зайнуллиным и Сошниковым, обратив в свою пользу", - поясняется в исковом заявлении.
Также в иске сообщается, что Зайнуллин для получения своего коррупционного дохода привлек доверенных лиц – Зимина, Новикова и подконтрольные им компании: "МСК-Клин", "Юниверсал-Моторс" и ПСК "Спецмонтаж".
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"Тем самым Зайнуллин и Сошников свои корыстные потребности поставили превыше интересов Родины", - говорится в иске.
Между тем, для придания видимости выполненных работ по строительству защитных сооружений "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв" с января 2023 по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку строительных материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей с фирмами-однодневками. Но, по данным ФНС, эти предприятия не могли выполнить соответствующие работы, так как их штат состоял из "директоров и учредителей" без каких-либо "трудовых ресурсов".
В итоге Генпрокуратура, как следует из искового заявления, попросила суд взыскать солидарно с Петрякова, Новикова, Боровлева, Зайнуллина, Зимина, Сошникова, ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" 924 873 795,80 рубля, обратив их в доход Российской Федерации. А в качестве обеспечительных мер – наложить арест на 100% долей указанных компаний и их движимое и недвижимое имущество. Также аресту подлежит имущество и указанных в иске ответчиков.
Суд 22 июня арестовал Зайнуллина на два месяца по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По версии следствия, были похищены не менее 32 миллионов рублей, из которых лично Зайнуллин получил не менее 4 миллионов.
Задержан Зайнуллин был 21 июня.
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ПроисшествияМоскваИжевскРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Генеральная прокуратура РФБелгородская область
 
 
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