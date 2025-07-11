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Проекты создания эмиратов в Палестине являются вызовом, заявил Лавров
Проекты создания эмиратов в Палестине являются вызовом, заявил Лавров - РИА Новости, 11.07.2025
Проекты создания эмиратов в Палестине являются вызовом, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проекты создания эмиратов на палестинских территориях являются большим вызовом для международного сообщества, в отношении РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:33:00+03:00
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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проекты создания эмиратов на палестинских территориях являются большим вызовом для международного сообщества, в отношении перспектив формирования Палестинского государства складываются риски. Он отметил, что озвучиваются проекты создания эмирата на палестинской территории. "И это рассматривается как первый шаг к продвижению концепции формирования на палестинских землях Объединенных Палестинских Эмиратов. Звучит как фантастика на данном этапе. Но то, что такие идеи все чаще всплывают в общественном пространстве, говорит о тех рисках, которые складываются и продолжают обостряться в отношении перспектив создания Палестинского государства. Как это было решено Генеральной Ассамблеей ООН, Советом Безопасности. И это, конечно же, вызов, большой вызов для международного сообщества", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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в мире, россия, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН
Проекты создания эмиратов в Палестине являются вызовом, заявил Лавров
Лавров: проекты создания эмиратов на палестинских территориях являются вызовом