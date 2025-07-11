https://ria.ru/20250711/primore-2028490063.html

В Приморье в ДТП погиб человек

В Приморье в ДТП погиб человек - РИА Новости, 11.07.2025

В Приморье в ДТП погиб человек

Один человек погиб, еще трое госпитализированы после столкновения двух иномарок, одна из которой выехала на встречную полосу в Приморье, сообщает краевая... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T08:52:00+03:00

2025-07-11T08:52:00+03:00

2025-07-11T11:37:00+03:00

происшествия

спасск-дальний

александр смирнов

hyundai creta

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое госпитализированы после столкновения двух иномарок, одна из которой выехала на встречную полосу в Приморье, сообщает краевая прокуратура. Авария произошла в четверг вечером на автомобильной дороге А-370 у села Духовское. "Водитель Hyundai Starex при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus LS 460. В результате ДТП пассажир Lexus — мужчина 1978 года рождения — скончался на месте. Водители транспортных средств и пассажир Hyundai доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. На место выехал исполняющий обязанности прокурора города Спасска-Дальнего Александр Смирнов. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20250710/krym-2028445210.html

спасск-дальний

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, спасск-дальний, александр смирнов, hyundai creta