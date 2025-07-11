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В Приморье в ДТП погиб человек - РИА Новости, 11.07.2025
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08:52 11.07.2025 (обновлено: 11:37 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/primore-2028490063.html
В Приморье в ДТП погиб человек
В Приморье в ДТП погиб человек - РИА Новости, 11.07.2025
В Приморье в ДТП погиб человек
Один человек погиб, еще трое госпитализированы после столкновения двух иномарок, одна из которой выехала на встречную полосу в Приморье, сообщает краевая... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:52:00+03:00
2025-07-11T11:37:00+03:00
происшествия
спасск-дальний
александр смирнов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое госпитализированы после столкновения двух иномарок, одна из которой выехала на встречную полосу в Приморье, сообщает краевая прокуратура. Авария произошла в четверг вечером на автомобильной дороге А-370 у села Духовское. "Водитель Hyundai Starex при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus LS 460. В результате ДТП пассажир Lexus — мужчина 1978 года рождения — скончался на месте. Водители транспортных средств и пассажир Hyundai доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. На место выехал исполняющий обязанности прокурора города Спасска-Дальнего Александр Смирнов. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП.
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происшествия, спасск-дальний, александр смирнов, hyundai creta
Происшествия, Спасск-Дальний, Александр Смирнов, Hyundai Creta
В Приморье в ДТП погиб человек

В Приморье человек погиб, трое пострадали из-за выезда иномарки на встречку

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто ДТП у села Духовское в Приморье
Место ДТП у села Духовское в Приморье - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место ДТП у села Духовское в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое госпитализированы после столкновения двух иномарок, одна из которой выехала на встречную полосу в Приморье, сообщает краевая прокуратура.
Авария произошла в четверг вечером на автомобильной дороге А-370 у села Духовское.
«
"Водитель Hyundai Starex при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus LS 460. В результате ДТП пассажир Lexus — мужчина 1978 года рождения — скончался на месте. Водители транспортных средств и пассажир Hyundai доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На место выехал исполняющий обязанности прокурора города Спасска-Дальнего Александр Смирнов. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП.
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ПроисшествияСпасск-ДальнийАлександр СмирновHyundai Creta
 
 
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