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В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек - РИА Новости, 11.07.2025
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09:28 11.07.2025 (обновлено: 12:01 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/priamurja-2028494816.html
В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек
В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек - РИА Новости, 11.07.2025
В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек
Взрыв бытового водонагревателя, предварительно, из-за разгерметизации произошёл в селе Пригородное Белогорского муниципального округа Приамурья, один человек... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:28:00+03:00
2025-07-11T12:01:00+03:00
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Взрыв бытового водонагревателя, предварительно, из-за разгерметизации произошёл в селе Пригородное Белогорского муниципального округа Приамурья, один человек скончался от травм в больнице, пострадали 9 квартир, эвакуировано 38 человек, сообщают прокуратура региона и Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "Предварительно установлено, что в пятницу в 7.08 часов (1.08 мск - ред.) в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома по улице Центральная в селе Пригородное произошел хлопок бытового водонагревателя. Жилое помещение повреждено по всей площади. Еще 9 квартир имеют повреждения. В результате происшествия один человек с травмами госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался, 38 человек эвакуировано", - говорится в сообщении прокуратуры региона. По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в квартире проживали четыре человека. Молодая семья с ребёнком не пострадала, её осмотрели медики. Спасатели занимаются устранением последствий ЧС. По состоянию на 12.00 (6.00 мск) эвакуированные 38 человек временно размещены в пункте временного размещения. "Прокуратура Белогорского района организовала проверку по факту разгерметизации бытового водонагревателя в одной из квартир жилого дома в селе Пригородное", - уточнили в прокуратуре. Причины хлопка в настоящее время устанавливаются специалистами.
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происшествия, белогорский район
Происшествия, Белогорский район
В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек

В приамурском селе Пригородное при взрыве водонагревателя погиб человек

© Фото : Прокуратура Амурской области/TelegramВзрыв бытового водонагревателя в селе Пригородное в Приамурье. 11 июля 2025
Взрыв бытового водонагревателя в селе Пригородное в Приамурье. 11 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Прокуратура Амурской области/Telegram
Взрыв бытового водонагревателя в селе Пригородное в Приамурье. 11 июля 2025
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Взрыв бытового водонагревателя, предварительно, из-за разгерметизации произошёл в селе Пригородное Белогорского муниципального округа Приамурья, один человек скончался от травм в больнице, пострадали 9 квартир, эвакуировано 38 человек, сообщают прокуратура региона и Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Предварительно установлено, что в пятницу в 7.08 часов (1.08 мск - ред.) в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома по улице Центральная в селе Пригородное произошел хлопок бытового водонагревателя. Жилое помещение повреждено по всей площади. Еще 9 квартир имеют повреждения. В результате происшествия один человек с травмами госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался, 38 человек эвакуировано", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
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По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в квартире проживали четыре человека. Молодая семья с ребёнком не пострадала, её осмотрели медики. Спасатели занимаются устранением последствий ЧС. По состоянию на 12.00 (6.00 мск) эвакуированные 38 человек временно размещены в пункте временного размещения.
"Прокуратура Белогорского района организовала проверку по факту разгерметизации бытового водонагревателя в одной из квартир жилого дома в селе Пригородное", - уточнили в прокуратуре.
Причины хлопка в настоящее время устанавливаются специалистами.
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