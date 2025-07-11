https://ria.ru/20250711/priamurja-2028494816.html
В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек
В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек - РИА Новости, 11.07.2025
В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек
Взрыв бытового водонагревателя, предварительно, из-за разгерметизации произошёл в селе Пригородное Белогорского муниципального округа Приамурья, один человек... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:28:00+03:00
2025-07-11T09:28:00+03:00
2025-07-11T12:01:00+03:00
происшествия
белогорский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028528394_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_c36520bc0e6947faa2577e44a741757c.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Взрыв бытового водонагревателя, предварительно, из-за разгерметизации произошёл в селе Пригородное Белогорского муниципального округа Приамурья, один человек скончался от травм в больнице, пострадали 9 квартир, эвакуировано 38 человек, сообщают прокуратура региона и Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "Предварительно установлено, что в пятницу в 7.08 часов (1.08 мск - ред.) в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома по улице Центральная в селе Пригородное произошел хлопок бытового водонагревателя. Жилое помещение повреждено по всей площади. Еще 9 квартир имеют повреждения. В результате происшествия один человек с травмами госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался, 38 человек эвакуировано", - говорится в сообщении прокуратуры региона. По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в квартире проживали четыре человека. Молодая семья с ребёнком не пострадала, её осмотрели медики. Спасатели занимаются устранением последствий ЧС. По состоянию на 12.00 (6.00 мск) эвакуированные 38 человек временно размещены в пункте временного размещения. "Прокуратура Белогорского района организовала проверку по факту разгерметизации бытового водонагревателя в одной из квартир жилого дома в селе Пригородное", - уточнили в прокуратуре. Причины хлопка в настоящее время устанавливаются специалистами.
https://ria.ru/20250710/pushkino-2028321940.html
https://ria.ru/20250506/vzryv-2015195742.html
белогорский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028528394_125:0:1151:769_1920x0_80_0_0_6c72e718affb02714ce2188cd711e0a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белогорский район
Происшествия, Белогорский район
В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек
В приамурском селе Пригородное при взрыве водонагревателя погиб человек
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Взрыв бытового водонагревателя, предварительно, из-за разгерметизации произошёл в селе Пригородное Белогорского муниципального округа Приамурья, один человек скончался от травм в больнице, пострадали 9 квартир, эвакуировано 38 человек, сообщают прокуратура региона и Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Предварительно установлено, что в пятницу в 7.08 часов (1.08 мск - ред.) в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома по улице Центральная в селе Пригородное произошел хлопок бытового водонагревателя. Жилое помещение повреждено по всей площади. Еще 9 квартир имеют повреждения. В результате происшествия один человек с травмами госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался, 38 человек эвакуировано", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в квартире проживали четыре человека. Молодая семья с ребёнком не пострадала, её осмотрели медики. Спасатели занимаются устранением последствий ЧС. По состоянию на 12.00 (6.00 мск) эвакуированные 38 человек временно размещены в пункте временного размещения.
"Прокуратура Белогорского района
организовала проверку по факту разгерметизации бытового водонагревателя в одной из квартир жилого дома в селе Пригородное", - уточнили в прокуратуре.
Причины хлопка в настоящее время устанавливаются специалистами.