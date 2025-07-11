https://ria.ru/20250711/priamurja-2028494816.html

В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек

В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек - РИА Новости, 11.07.2025

В Приамурье при взрыве водонагревателя погиб человек

Взрыв бытового водонагревателя, предварительно, из-за разгерметизации произошёл в селе Пригородное Белогорского муниципального округа Приамурья, один человек... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:28:00+03:00

2025-07-11T09:28:00+03:00

2025-07-11T12:01:00+03:00

происшествия

белогорский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Взрыв бытового водонагревателя, предварительно, из-за разгерметизации произошёл в селе Пригородное Белогорского муниципального округа Приамурья, один человек скончался от травм в больнице, пострадали 9 квартир, эвакуировано 38 человек, сообщают прокуратура региона и Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "Предварительно установлено, что в пятницу в 7.08 часов (1.08 мск - ред.) в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома по улице Центральная в селе Пригородное произошел хлопок бытового водонагревателя. Жилое помещение повреждено по всей площади. Еще 9 квартир имеют повреждения. В результате происшествия один человек с травмами госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался, 38 человек эвакуировано", - говорится в сообщении прокуратуры региона. По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в квартире проживали четыре человека. Молодая семья с ребёнком не пострадала, её осмотрели медики. Спасатели занимаются устранением последствий ЧС. По состоянию на 12.00 (6.00 мск) эвакуированные 38 человек временно размещены в пункте временного размещения. "Прокуратура Белогорского района организовала проверку по факту разгерметизации бытового водонагревателя в одной из квартир жилого дома в селе Пригородное", - уточнили в прокуратуре. Причины хлопка в настоящее время устанавливаются специалистами.

https://ria.ru/20250710/pushkino-2028321940.html

https://ria.ru/20250506/vzryv-2015195742.html

белогорский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белогорский район