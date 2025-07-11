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Глава Приамурья назвал ключевые направления развития АПК - РИА Новости, 11.07.2025
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
10:24 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/priamure-2028505243.html
Глава Приамурья назвал ключевые направления развития АПК
Глава Приамурья назвал ключевые направления развития АПК - РИА Новости, 11.07.2025
Глава Приамурья назвал ключевые направления развития АПК
Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал ключевыми направлениями развития сельского хозяйства региона газификацию и внедрение современных технологий, в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:24:00+03:00
2025-07-11T10:24:00+03:00
амурская область
василий орлов (губернатор)
экономика
агропродукция
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал ключевыми направлениями развития сельского хозяйства региона газификацию и внедрение современных технологий, в том числе ИИ, сообщает правительство области. "Считаю, что в сельском хозяйстве есть два ключевых направления для развития – это газификация транспорта и внедрение современных технологий. Мы будем поддерживать предприятия, которые переводят свою технику на газомоторное топливо, так как это существенно повысит рентабельность аграриев. Также необходимо активно вводить искусственный интеллект, автоматизировать предприятия и использовать различные цифровые платформы. У аграриев есть успешный опыт в этих направлениях", - отметил Орлов. Также глава области призвал аграриев познакомиться с современными практиками и технологиями в сельском хозяйстве на "АмурАгроФоруме", который пройдёт осенью в регионе. Предварительные итоги посевной кампании подвели в правительстве региона. Как доложил зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства региона Олег Турков, в этом году яровой сев составил больше одного миллиона гектаров. План посевной этого года на 100% и более выполнили аграрии из Зейского, Свободненского, Серышевского, Шимановского, Тамбовского и Константиновского муниципалитетов. В этом году аграрии внесли порядка 45 тысяч тонн минеральных удобрений. Зерновые и зернобобовые культуры были посажены на площади 173,3 тысячи гектаров, кукуруза на зерно заняла 24,9 тысячи гектаров, соя — 911,3 тысячи гектаров, рапс — 1,58 тысячи гектаров. Овощи и картофель заняли 1,46 тысячи гектаров, а кормовые культуры — 15,4 тысячи гектаров. Впервые в регионе посеяли такие культуры, как лён масличный и лён долгунец, занявшие общую площадь в 1,053 тысячи гектаров, фасоль (6,3 тысячи гектаров) и чечевица (0,045 тысячи гектаров). Как отметил Турков, на эти культуры есть спрос.
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василий орлов (губернатор), экономика, агропродукция
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Экономика, агропродукция
Глава Приамурья назвал ключевые направления развития АПК

Орлов назвал ключевыми направлениями развития АПК газификацию и технологии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал ключевыми направлениями развития сельского хозяйства региона газификацию и внедрение современных технологий, в том числе ИИ, сообщает правительство области.
"Считаю, что в сельском хозяйстве есть два ключевых направления для развития – это газификация транспорта и внедрение современных технологий. Мы будем поддерживать предприятия, которые переводят свою технику на газомоторное топливо, так как это существенно повысит рентабельность аграриев. Также необходимо активно вводить искусственный интеллект, автоматизировать предприятия и использовать различные цифровые платформы. У аграриев есть успешный опыт в этих направлениях", - отметил Орлов.
Также глава области призвал аграриев познакомиться с современными практиками и технологиями в сельском хозяйстве на "АмурАгроФоруме", который пройдёт осенью в регионе.
Предварительные итоги посевной кампании подвели в правительстве региона. Как доложил зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства региона Олег Турков, в этом году яровой сев составил больше одного миллиона гектаров. План посевной этого года на 100% и более выполнили аграрии из Зейского, Свободненского, Серышевского, Шимановского, Тамбовского и Константиновского муниципалитетов. В этом году аграрии внесли порядка 45 тысяч тонн минеральных удобрений.
Зерновые и зернобобовые культуры были посажены на площади 173,3 тысячи гектаров, кукуруза на зерно заняла 24,9 тысячи гектаров, соя — 911,3 тысячи гектаров, рапс — 1,58 тысячи гектаров. Овощи и картофель заняли 1,46 тысячи гектаров, а кормовые культуры — 15,4 тысячи гектаров.
Впервые в регионе посеяли такие культуры, как лён масличный и лён долгунец, занявшие общую площадь в 1,053 тысячи гектаров, фасоль (6,3 тысячи гектаров) и чечевица (0,045 тысячи гектаров). Как отметил Турков, на эти культуры есть спрос.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Губернатор Приамурья настаивает на частичной газификации ТЭЦ Благовещенска
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Экономикаагропродукция
 
 
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