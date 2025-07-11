https://ria.ru/20250711/priamure-2028505243.html

Глава Приамурья назвал ключевые направления развития АПК

Глава Приамурья назвал ключевые направления развития АПК - РИА Новости, 11.07.2025

Глава Приамурья назвал ключевые направления развития АПК

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал ключевыми направлениями развития сельского хозяйства региона газификацию и внедрение современных технологий, в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:24:00+03:00

2025-07-11T10:24:00+03:00

2025-07-11T10:24:00+03:00

амурская область

василий орлов (губернатор)

экономика

агропродукция

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал ключевыми направлениями развития сельского хозяйства региона газификацию и внедрение современных технологий, в том числе ИИ, сообщает правительство области. "Считаю, что в сельском хозяйстве есть два ключевых направления для развития – это газификация транспорта и внедрение современных технологий. Мы будем поддерживать предприятия, которые переводят свою технику на газомоторное топливо, так как это существенно повысит рентабельность аграриев. Также необходимо активно вводить искусственный интеллект, автоматизировать предприятия и использовать различные цифровые платформы. У аграриев есть успешный опыт в этих направлениях", - отметил Орлов. Также глава области призвал аграриев познакомиться с современными практиками и технологиями в сельском хозяйстве на "АмурАгроФоруме", который пройдёт осенью в регионе. Предварительные итоги посевной кампании подвели в правительстве региона. Как доложил зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства региона Олег Турков, в этом году яровой сев составил больше одного миллиона гектаров. План посевной этого года на 100% и более выполнили аграрии из Зейского, Свободненского, Серышевского, Шимановского, Тамбовского и Константиновского муниципалитетов. В этом году аграрии внесли порядка 45 тысяч тонн минеральных удобрений. Зерновые и зернобобовые культуры были посажены на площади 173,3 тысячи гектаров, кукуруза на зерно заняла 24,9 тысячи гектаров, соя — 911,3 тысячи гектаров, рапс — 1,58 тысячи гектаров. Овощи и картофель заняли 1,46 тысячи гектаров, а кормовые культуры — 15,4 тысячи гектаров. Впервые в регионе посеяли такие культуры, как лён масличный и лён долгунец, занявшие общую площадь в 1,053 тысячи гектаров, фасоль (6,3 тысячи гектаров) и чечевица (0,045 тысячи гектаров). Как отметил Турков, на эти культуры есть спрос.

https://ria.ru/20250709/priamure-2028106146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий орлов (губернатор), экономика, агропродукция