https://ria.ru/20250711/pravitelstvo-2028699101.html

План мероприятий по языковой политике будет утверждать правительство

План мероприятий по языковой политике будет утверждать правительство - РИА Новости, 11.07.2025

План мероприятий по языковой политике будет утверждать правительство

План мероприятий по реализации языковой госполитики будет утверждать правительство, следует из Основ государственной языковой политики Российской Федерации,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:07:00+03:00

2025-07-11T23:07:00+03:00

2025-07-11T23:07:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. План мероприятий по реализации языковой госполитики будет утверждать правительство, следует из Основ государственной языковой политики Российской Федерации, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики РФ. "Правительство Российской Федерации в целях реализации государственной языковой политики разрабатывает и утверждает план мероприятий по реализации настоящих основ, а также предусматривает средства на его финансирование; разрабатывает и утверждает основные характеристики (индикаторы), позволяющие оценивать эффективность деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления по реализации настоящих основ", - говорится в документе. Кроме того, согласно указу, кабмин будет контролировать ход выполнения плана мероприятий и представлять президенту России ежегодный доклад не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. В документе отмечается, что федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ в пределах своей компетенции участвуют в формировании плана мероприятий по реализации основ и его выполнении. По решению российского президента, вопросы, связанные с реализацией государственной языковой политики, могут рассматриваться на заседаниях Совета безопасности и Государственного совета Российской Федерации, добавляется в указе.

https://ria.ru/20250605/yazyk-2021115942.html

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин