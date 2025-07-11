https://ria.ru/20250711/pozhar-2028532381.html

Пожар на складе в Семикаракорске локализовали

Пожар на складе в Семикаракорске локализовали - РИА Новости, 11.07.2025

Пожар на складе в Семикаракорске локализовали

Пожар на складском помещении в городе Семикаракорске Ростовской области локализован на площади 890 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:13:00+03:00

2025-07-11T12:13:00+03:00

2025-07-11T12:26:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Пожар на складском помещении в городе Семикаракорске Ростовской области локализован на площади 890 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."В 11:51 мск пожар локализован на площади 890 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Там же уточняется, что для ликвидации пожара были привлечены 40 человек и 24 единицы техники.Ранее сообщалось, что в город Семикаракорске на улице Красноармейской, 128, горит складское помещение за зданием торгового центра "Пирамида". Изначально ведомство сообщило о том, что площадь огня составляло 300 квадратных метров, но пожар очень быстро увеличился до 600 квадратных метров. Для ликвидации пожара на тот момент были привлечены 29 человек и 17 единиц техники, уточняли в ведомстве.

https://ria.ru/20250710/pozhar-2028355421.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)