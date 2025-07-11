https://ria.ru/20250711/pozhar-2028532381.html
Пожар на складе в Семикаракорске локализовали
Пожар на складе в Семикаракорске локализовали - РИА Новости, 11.07.2025
Пожар на складе в Семикаракорске локализовали
Пожар на складском помещении в городе Семикаракорске Ростовской области локализован на площади 890 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:13:00+03:00
2025-07-11T12:13:00+03:00
2025-07-11T12:26:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028529172_0:507:715:909_1920x0_80_0_0_85539b0de3c5f7cd2c339f43e4308f56.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Пожар на складском помещении в городе Семикаракорске Ростовской области локализован на площади 890 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."В 11:51 мск пожар локализован на площади 890 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Там же уточняется, что для ликвидации пожара были привлечены 40 человек и 24 единицы техники.Ранее сообщалось, что в город Семикаракорске на улице Красноармейской, 128, горит складское помещение за зданием торгового центра "Пирамида". Изначально ведомство сообщило о том, что площадь огня составляло 300 квадратных метров, но пожар очень быстро увеличился до 600 квадратных метров. Для ликвидации пожара на тот момент были привлечены 29 человек и 17 единиц техники, уточняли в ведомстве.
https://ria.ru/20250710/pozhar-2028355421.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028529172_0:440:715:976_1920x0_80_0_0_7a6fe74597d29d91831f69450f83e6bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Семикаракорске локализовали
Пожар на складе в Семикаракорске локализовали на 890 квадратах
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Пожар на складском помещении в городе Семикаракорске Ростовской области локализован на площади 890 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
«
"В 11:51 мск пожар локализован на площади 890 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что для ликвидации пожара были привлечены 40 человек и 24 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в город Семикаракорске на улице Красноармейской, 128, горит складское помещение за зданием торгового центра "Пирамида". Изначально ведомство сообщило о том, что площадь огня составляло 300 квадратных метров, но пожар очень быстро увеличился до 600 квадратных метров. Для ликвидации пожара на тот момент были привлечены 29 человек и 17 единиц техники, уточняли в ведомстве.