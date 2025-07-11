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Сторонники Трампа голосовали не за поставки оружия, пишет Times - РИА Новости, 11.07.2025
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17:44 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/postavki-2028637998.html
Сторонники Трампа голосовали не за поставки оружия, пишет Times
Сторонники Трампа голосовали не за поставки оружия, пишет Times - РИА Новости, 11.07.2025
Сторонники Трампа голосовали не за поставки оружия, пишет Times
Сторонники президента США Дональда Трампа жалуются, что они голосовали не за то, чтобы он отправлял дополнительное оружие на Украину, пишет британская газета... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:44:00+03:00
2025-07-11T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа жалуются, что они голосовали не за то, чтобы он отправлял дополнительное оружие на Украину, пишет британская газета Times. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок вооружения из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное" вооружение. "Вопрос, вызывающий тревогу, - это продолжающаяся поддержка Трампом Украины. Объявление об отправке дополнительного оружия на Украину заставило некоторых сторонников пожаловаться, что они не голосовали за это", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028525700.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, politico, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Politico, Министерство обороны США
Сторонники Трампа голосовали не за поставки оружия, пишет Times

Times: сторонники Трампа жалуются, что голосовали не за поставки оружия Киеву

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа жалуются, что они голосовали не за то, чтобы он отправлял дополнительное оружие на Украину, пишет британская газета Times.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок вооружения из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное" вооружение.
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Вчера, 11:50
"Вопрос, вызывающий тревогу, - это продолжающаяся поддержка Трампом Украины. Объявление об отправке дополнительного оружия на Украину заставило некоторых сторонников пожаловаться, что они не голосовали за это", - говорится в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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"Такова реальность". В США сделали предупреждение Трампу из-за Украины
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТОPoliticoМинистерство обороны США
 
 
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