https://ria.ru/20250711/postavki-2028637998.html

Сторонники Трампа голосовали не за поставки оружия, пишет Times

Сторонники Трампа голосовали не за поставки оружия, пишет Times - РИА Новости, 11.07.2025

Сторонники Трампа голосовали не за поставки оружия, пишет Times

Сторонники президента США Дональда Трампа жалуются, что они голосовали не за то, чтобы он отправлял дополнительное оружие на Украину, пишет британская газета... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:44:00+03:00

2025-07-11T17:44:00+03:00

2025-07-11T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа жалуются, что они голосовали не за то, чтобы он отправлял дополнительное оружие на Украину, пишет британская газета Times. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок вооружения из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное" вооружение. "Вопрос, вызывающий тревогу, - это продолжающаяся поддержка Трампом Украины. Объявление об отправке дополнительного оружия на Украину заставило некоторых сторонников пожаловаться, что они не голосовали за это", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028525700.html

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028496876.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, politico, министерство обороны сша