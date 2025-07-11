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В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике - РИА Новости, 11.07.2025
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11:04 11.07.2025 (обновлено: 11:07 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/poshliny-2028516658.html
В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике
В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике - РИА Новости, 11.07.2025
В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике
Повышение пошлин, введенное администрацией президента США Дональда Трамп, наносит ущерб мировой экономике, провоцируя стагнацию и инфляцию, заявил президент... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:04:00+03:00
2025-07-11T11:07:00+03:00
экономика
сша
бразилия
америка
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Повышение пошлин, введенное администрацией президента США Дональда Трамп, наносит ущерб мировой экономике, провоцируя стагнацию и инфляцию, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в статье британской газеты Guardian. В четверг на фоне объявления США о введении дополнительных пошлин на бразильские товары Лула заявил, что Бразилия введёт взаимные пошлины на продукцию из Америки с 1 августа, если не удастся достичь договорённости по вопросу новых ограничений, объявленных Вашингтоном. "Право сильного также угрожает многосторонней торговой системе. Огромные тарифы нарушают цепочки создания стоимости и ввергают мировую экономику в спираль высоких цен и стагнации", - говорится в публикации. Также бразильский лидер отметил, что Всемирная торговая организация (ВТО) пребывает в кризисе и не помнит про дохийский раунд переговоров, который состоялся в 2001 году и затронул вопросы о правилах международной торговли. Выступая на встрече глав МИД стран G20 в 2024 году, Лула заявил, что необходимо переосмыслить принципы функционирования международной торговой системы.
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экономика, сша, бразилия, америка, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, США, Бразилия, Америка, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Всемирная торговая организация (ВТО)
В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике

Президент Бразилии Лула: повышение пошлин США наносит ущерб мировой экономике

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛуис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Повышение пошлин, введенное администрацией президента США Дональда Трамп, наносит ущерб мировой экономике, провоцируя стагнацию и инфляцию, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в статье британской газеты Guardian.
В четверг на фоне объявления США о введении дополнительных пошлин на бразильские товары Лула заявил, что Бразилия введёт взаимные пошлины на продукцию из Америки с 1 августа, если не удастся достичь договорённости по вопросу новых ограничений, объявленных Вашингтоном.
"Право сильного также угрожает многосторонней торговой системе. Огромные тарифы нарушают цепочки создания стоимости и ввергают мировую экономику в спираль высоких цен и стагнации", - говорится в публикации.
Также бразильский лидер отметил, что Всемирная торговая организация (ВТО) пребывает в кризисе и не помнит про дохийский раунд переговоров, который состоялся в 2001 году и затронул вопросы о правилах международной торговли.
Выступая на встрече глав МИД стран G20 в 2024 году, Лула заявил, что необходимо переосмыслить принципы функционирования международной торговой системы.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Кремле видели заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС
7 июля, 12:43
 
ЭкономикаСШАБразилияАмерикаДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да СилваВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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