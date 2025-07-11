https://ria.ru/20250711/poshliny-2028516658.html

В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике

В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике - РИА Новости, 11.07.2025

В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике

Повышение пошлин, введенное администрацией президента США Дональда Трамп, наносит ущерб мировой экономике, провоцируя стагнацию и инфляцию, заявил президент... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:04:00+03:00

2025-07-11T11:04:00+03:00

2025-07-11T11:07:00+03:00

экономика

сша

бразилия

америка

дональд трамп

луис инасиу лула да силва

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Повышение пошлин, введенное администрацией президента США Дональда Трамп, наносит ущерб мировой экономике, провоцируя стагнацию и инфляцию, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в статье британской газеты Guardian. В четверг на фоне объявления США о введении дополнительных пошлин на бразильские товары Лула заявил, что Бразилия введёт взаимные пошлины на продукцию из Америки с 1 августа, если не удастся достичь договорённости по вопросу новых ограничений, объявленных Вашингтоном. "Право сильного также угрожает многосторонней торговой системе. Огромные тарифы нарушают цепочки создания стоимости и ввергают мировую экономику в спираль высоких цен и стагнации", - говорится в публикации. Также бразильский лидер отметил, что Всемирная торговая организация (ВТО) пребывает в кризисе и не помнит про дохийский раунд переговоров, который состоялся в 2001 году и затронул вопросы о правилах международной торговли. Выступая на встрече глав МИД стран G20 в 2024 году, Лула заявил, что необходимо переосмыслить принципы функционирования международной торговой системы.

https://ria.ru/20250707/poshliny-2027639138.html

сша

бразилия

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экономика, сша, бразилия, америка, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, всемирная торговая организация (вто)