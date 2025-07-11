https://ria.ru/20250711/polsha-2028583333.html

МИД отозвал согласие на работу польского генконсульства в Калининграде

МИД отозвал согласие на работу польского генконсульства в Калининграде - РИА Новости, 11.07.2025

МИД отозвал согласие на работу польского генконсульства в Калининграде

Россия отзывает согласие на работу генерального консульства Польши в Калининграде, говорится в заявлении на сайте МИД. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:12:00+03:00

2025-07-11T15:12:00+03:00

2025-07-11T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия отзывает согласие на работу генерального консульства Польши в Калининграде, говорится в заявлении на сайте МИД."Одиннадцатого июля в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде", — указали в министерстве. Москва приняла такое решение из-за необоснованных и враждебных действий Варшавы, которая под надуманным предлогом сократила российское консульское присутствие на территории республики.Ни один недружественный выпад в сторону России не останется без реакции и последствий, подчеркнули в ведомстве. В середине мая Польша отозвала согласие на работу генконсульства в Кракове. Как заявил глава МИД Радослав Сикорский, причиной стали имеющиеся доказательства "причастности" российских спецслужб к пожару в торговом центре в Варшаве.Осенью прошлого года власти республики заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве. Россию обвинили в причастности к этому, закрыли ее генеральное консульство в Познани и выслали трех дипломатов. Никаких доказательств приведено не было. Москва в ответ закрыла польское генконсульство в Санкт-Петербурге. Теперь в Польше останутся только одно генеральное консульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польское посольство в Москве и консульство в Иркутске.

https://ria.ru/20250627/polsha-2025826073.html

https://ria.ru/20250512/posol-2016557086.html

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россия, польша, калининград, в мире, варшава, радослав сикорский