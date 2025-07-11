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Президент Польши ожидает от Украины признания правды о Волынской резне - РИА Новости, 11.07.2025
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12:57 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/polsha-2028542012.html
Президент Польши ожидает от Украины признания правды о Волынской резне
Президент Польши ожидает от Украины признания правды о Волынской резне - РИА Новости, 11.07.2025
Президент Польши ожидает от Украины признания правды о Волынской резне
Польша и Украина смогут построить нормальные отношения, только основываясь на правде и достойной памяти о жертвах Волынской резни, заявил польской президент... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:57:00+03:00
2025-07-11T12:57:00+03:00
польша
россия
украина
анджей дуда
украинская повстанческая армия
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Польша и Украина смогут построить нормальные отношения, только основываясь на правде и достойной памяти о жертвах Волынской резни, заявил польской президент Анджей Дуда по случаю отмечаемого в республике Национального дня памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). "Только на основе правды – пусть даже самой суровой – могут быть построены зрелые и искренние отношения между народами, в том числе между поляками и украинцами", - написал польский лидер в социальной сети Х**. По его словам, события лета 1943 года – один из самых трагических периодов в польской истории. "Наши беззащитные соотечественники – простые люди, мирные жители, невинные жертвы – погибли от рук украинских националистов", - указал президент, подчеркнув, что "их убивали за то, что они были поляками". "Мы хотим и имеем право знать, где покоятся их останки. Мы хотим иметь возможность достойно проститься с нашими близкими, молиться у их могил и зажигать свечи. Право на достойное поминовение жертв, и особенно на их совместное поминовение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения светлого будущего", - отметил он. "Истина и память не должны разделять, если они ведут к взаимопониманию, примирению и общей заботе о безопасном будущем", - заключил Дуда. Закон об установлении 11 июля национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА*, недавно принял парламент Польши и подписал президент. В законе говорится, что "мученическая смерть из-за принадлежности к польскому народу заслуживает памяти в виде дня, ежегодно отмечаемого польским государством, в котором жертвам будет отдана дань уважения". Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* запрещенная в РФ экстремистская организация** СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
https://ria.ru/20250711/antisemitizm-2028519628.html
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польша, россия, украина, анджей дуда, украинская повстанческая армия
Польша, Россия, Украина, Анджей Дуда, Украинская повстанческая армия
Президент Польши ожидает от Украины признания правды о Волынской резне

Дуда: отношения Польши и Украины могут быть построены только на правде о Волыни

© AP Photo / Czarek SokolowskiАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Польша и Украина смогут построить нормальные отношения, только основываясь на правде и достойной памяти о жертвах Волынской резни, заявил польской президент Анджей Дуда по случаю отмечаемого в республике Национального дня памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации).
"Только на основе правды – пусть даже самой суровой – могут быть построены зрелые и искренние отношения между народами, в том числе между поляками и украинцами", - написал польский лидер в социальной сети Х**.
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11:15
По его словам, события лета 1943 года – один из самых трагических периодов в польской истории. "Наши беззащитные соотечественники – простые люди, мирные жители, невинные жертвы – погибли от рук украинских националистов", - указал президент, подчеркнув, что "их убивали за то, что они были поляками".
"Мы хотим и имеем право знать, где покоятся их останки. Мы хотим иметь возможность достойно проститься с нашими близкими, молиться у их могил и зажигать свечи. Право на достойное поминовение жертв, и особенно на их совместное поминовение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения светлого будущего", - отметил он.
"Истина и память не должны разделять, если они ведут к взаимопониманию, примирению и общей заботе о безопасном будущем", - заключил Дуда.
Закон об установлении 11 июля национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА*, недавно принял парламент Польши и подписал президент. В законе говорится, что "мученическая смерть из-за принадлежности к польскому народу заслуживает памяти в виде дня, ежегодно отмечаемого польским государством, в котором жертвам будет отдана дань уважения".
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* запрещенная в РФ экстремистская организация
** СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
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