https://ria.ru/20250711/polsha-2028503917.html

У Варшавы есть повод бояться России, заявил глава МИД Польши

У Варшавы есть повод бояться России, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 11.07.2025

У Варшавы есть повод бояться России, заявил глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что у Варшавы есть повод бояться Москвы. РИА Новости, 11.07.2025

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радослав сикорский

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нато

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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что у Варшавы есть повод бояться Москвы. "У нас есть поводы бояться России", - сказал Сикорский в эфире радиостанции RMF FM, отвечая на вопрос, рассматривает ли Польша Россию в качестве своего врага. Среди надуманных причин министр назвал то, что Россия якобы угрожает стране, "в том числе ядерным оружием", хотя никогда таких угроз в адрес каких бы то ни было стран Москва не делала, а ядерная доктрина России предусматривает только ответный удар в случае применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения. При этом Сикорский утверждает, что это Россия "решила, что является врагом Запада", хотя в Москве неоднократно опровергали подобные обвинения. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250607/ritter-2021460463.html

россия

польша

москва

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россия, польша, радослав сикорский, владимир путин, нато, москва, варшава