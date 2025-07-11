https://ria.ru/20250711/politiki-2028543039.html

Европейские политики коверкают историческую правду, заявил Песков

Европейские политики коверкают историческую правду, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025

Европейские политики коверкают историческую правду, заявил Песков

Европейские политики готовы коверкать историческую правду в угоду сиюминутным интересам, это не поможет им в будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:59:00+03:00

2025-07-11T12:59:00+03:00

2025-07-11T13:00:00+03:00

россия

дмитрий песков

евросоюз

европа

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Европейские политики готовы коверкать историческую правду в угоду сиюминутным интересам, это не поможет им в будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, европейские политики не столь последовательны в своей позиции и не столь образованы в своей исторической памяти. Они готовы эту историческую память коверкать в угоду сегодняшнему дню, в угоду сиюминутным интересам, как им кажется. Это не поможет им в будущем, однозначно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250711/lavrov-2028518467.html

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россия, дмитрий песков, евросоюз, европа