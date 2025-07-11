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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 11.07.2025
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07:27 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/pogoda-2028484366.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 11.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Температура до плюс 33 - плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу, в выходные местами пройдут грозовые дожди, они лишь немного собьют зной до... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:27:00+03:00
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общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Температура до плюс 33 - плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу, в выходные местами пройдут грозовые дожди, они лишь немного собьют зной до плюс 29 - плюс 34 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится периферией гребня антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 33 - плюс 36 градусов, рекорд для 11 июля - плюс 35,6 градуса, установлен в 1996 году", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. "В выходные местами пройдут кратковременные грозовые дожди, что лишь немного собьет зной до плюс 29 - плюс 34 градусов", - добавил Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Тишковец: в пятницу в Московском регионе ожидается до плюс 36 градусов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Отдыхающие в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Температура до плюс 33 - плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу, в выходные местами пройдут грозовые дожди, они лишь немного собьют зной до плюс 29 - плюс 34 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится периферией гребня антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 33 - плюс 36 градусов, рекорд для 11 июля - плюс 35,6 градуса, установлен в 1996 году", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. "В выходные местами пройдут кратковременные грозовые дожди, что лишь немного собьет зной до плюс 29 - плюс 34 градусов", - добавил Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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