https://ria.ru/20250711/pogoda-2028484366.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 11.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Температура до плюс 33 - плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу, в выходные местами пройдут грозовые дожди, они лишь немного собьют зной до... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T07:27:00+03:00

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2025-07-11T07:27:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Температура до плюс 33 - плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу, в выходные местами пройдут грозовые дожди, они лишь немного собьют зной до плюс 29 - плюс 34 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится периферией гребня антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 33 - плюс 36 градусов, рекорд для 11 июля - плюс 35,6 градуса, установлен в 1996 году", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. "В выходные местами пройдут кратковременные грозовые дожди, что лишь немного собьет зной до плюс 29 - плюс 34 градусов", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250710/temperatura-2028453993.html

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общество, москва, евгений тишковец