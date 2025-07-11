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В Госдуме рассказали, чем опасны подушки из латекса - РИА Новости, 11.07.2025
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15:17 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/podushka-2028584811.html
В Госдуме рассказали, чем опасны подушки из латекса
В Госдуме рассказали, чем опасны подушки из латекса - РИА Новости, 11.07.2025
В Госдуме рассказали, чем опасны подушки из латекса
Перед покупкой ортопедических подушек из латекса необходимо убедиться в отсутствии аллергии на цитрусовые, так как некоторые их компоненты содержат схожие... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:17:00+03:00
2025-07-11T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Перед покупкой ортопедических подушек из латекса необходимо убедиться в отсутствии аллергии на цитрусовые, так как некоторые их компоненты содержат схожие белковые структуры с теми, что содержатся в латексе, это может вызвать аллергическую реакцию, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По словам Леонова, в ряде СМИ появилась информация, что у жительницы Москвы случился сильный аллергический отек после того, как она поспала на новой латексной подушке. Как выяснилось позднее, у нее была аллергия на цитрусовые. "Будучи кандидатом медицинских наук по специальности "иммунология и аллергология" смею предупредить, что перед покупкой ортопедической подушки из 100% натурального латекса важно в первую очередь убедиться в отсутствии аллергии на цитрусовые", - сказал Леонов. По его словам, несмотря на то, что большинство производителей указывают в своем описании к латексной подушке, что она гипоаллергенна, у людей с аллергией на цитрусовые существует риск перекрестной реакции на латекс. Парламентарий добавил, что это связано с тем, что некоторые компоненты цитрусов, особенно апельсинов, лимонов и грейпфрутов, содержат схожие белковые структуры с теми, что содержатся в латексе. "Эти белки могут вызывать иммунную реакцию организма, приводящую к развитию симптомов аллергии. Среди основных симптомов: покраснение кожи, отечность, затрудненное дыхание, заложенность носа и слезоточивость", - заключил Леонов.
https://ria.ru/20250327/allergiya-2007596399.html
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общество, москва, сергей леонов, госдума рф
Общество, Москва, Сергей Леонов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, чем опасны подушки из латекса

Депутат Леонов предупредил аллергиков о рисках при покупке латексных подушек

© Depositphotos.com / belchonockПодушка
Подушка - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Depositphotos.com / belchonock
Подушка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Перед покупкой ортопедических подушек из латекса необходимо убедиться в отсутствии аллергии на цитрусовые, так как некоторые их компоненты содержат схожие белковые структуры с теми, что содержатся в латексе, это может вызвать аллергическую реакцию, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По словам Леонова, в ряде СМИ появилась информация, что у жительницы Москвы случился сильный аллергический отек после того, как она поспала на новой латексной подушке. Как выяснилось позднее, у нее была аллергия на цитрусовые.
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"Будучи кандидатом медицинских наук по специальности "иммунология и аллергология" смею предупредить, что перед покупкой ортопедической подушки из 100% натурального латекса важно в первую очередь убедиться в отсутствии аллергии на цитрусовые", - сказал Леонов.
По его словам, несмотря на то, что большинство производителей указывают в своем описании к латексной подушке, что она гипоаллергенна, у людей с аллергией на цитрусовые существует риск перекрестной реакции на латекс. Парламентарий добавил, что это связано с тем, что некоторые компоненты цитрусов, особенно апельсинов, лимонов и грейпфрутов, содержат схожие белковые структуры с теми, что содержатся в латексе.
"Эти белки могут вызывать иммунную реакцию организма, приводящую к развитию симптомов аллергии. Среди основных симптомов: покраснение кожи, отечность, затрудненное дыхание, заложенность носа и слезоточивость", - заключил Леонов.
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ОбществоМоскваСергей ЛеоновГосдума РФ
 
 
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