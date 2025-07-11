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Подполье: военкомов на Украине заставляют за свой счет восстанавливать ТЦК - РИА Новости, 11.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/podpole-2028477276.html
Подполье: военкомов на Украине заставляют за свой счет восстанавливать ТЦК
Подполье: военкомов на Украине заставляют за свой счет восстанавливать ТЦК - РИА Новости, 11.07.2025
Подполье: военкомов на Украине заставляют за свой счет восстанавливать ТЦК
Руководство украинских ТЦК (территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) после ударов ВС РФ по районным... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T04:31:00+03:00
2025-07-11T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
кременчуг
полтавская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
страна.ua
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 июл - РИА Новости. Руководство украинских ТЦК (территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) после ударов ВС РФ по районным военкоматам уведомило рядовых сотрудников, что им предстоит за свой счет восстанавливать уничтоженные отделы и использовать личный автотранспорт для ловли призывников, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Руководство ТЦК довело до личного состава, что теперь, после ударов ВС РФ, рядовым военкомам придется работать, используя личный автотранспорт, и за свой счет восстанавливать и маскировать офисы ТЦК", - сказал собеседник агентства. Ранее сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в течение последней недели были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране".
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украина
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украина, кременчуг, полтавская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, страна.ua, жкх
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кременчуг, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, ЖКХ
Подполье: военкомов на Украине заставляют за свой счет восстанавливать ТЦК

Военкомов на Украине заставляют за свой счет восстанавливать ТЦК

Пожар в здании военкомата в Виннице, Украина. Кадр видео из соцсетей
Пожар в здании военкомата в Виннице, Украина. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Пожар в здании военкомата в Виннице, Украина. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 июл - РИА Новости. Руководство украинских ТЦК (территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) после ударов ВС РФ по районным военкоматам уведомило рядовых сотрудников, что им предстоит за свой счет восстанавливать уничтоженные отделы и использовать личный автотранспорт для ловли призывников, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Руководство ТЦК довело до личного состава, что теперь, после ударов ВС РФ, рядовым военкомам придется работать, используя личный автотранспорт, и за свой счет восстанавливать и маскировать офисы ТЦК", - сказал собеседник агентства.
Ранее сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в течение последней недели были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране".
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
База с личными данными военкомов Украины попала в распоряжение подполья
03:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКременчугПолтавская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСтрана.uaЖКХ
 
 
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