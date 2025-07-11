https://ria.ru/20250711/podpole-2028477276.html

Подполье: военкомов на Украине заставляют за свой счет восстанавливать ТЦК

Подполье: военкомов на Украине заставляют за свой счет восстанавливать ТЦК - РИА Новости, 11.07.2025

Подполье: военкомов на Украине заставляют за свой счет восстанавливать ТЦК

Руководство украинских ТЦК (территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) после ударов ВС РФ по районным... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T04:31:00+03:00

2025-07-11T04:31:00+03:00

2025-07-11T04:31:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 июл - РИА Новости. Руководство украинских ТЦК (территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) после ударов ВС РФ по районным военкоматам уведомило рядовых сотрудников, что им предстоит за свой счет восстанавливать уничтоженные отделы и использовать личный автотранспорт для ловли призывников, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Руководство ТЦК довело до личного состава, что теперь, после ударов ВС РФ, рядовым военкомам придется работать, используя личный автотранспорт, и за свой счет восстанавливать и маскировать офисы ТЦК", - сказал собеседник агентства. Ранее сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в течение последней недели были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране".

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украина, кременчуг, полтавская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, страна.ua, жкх