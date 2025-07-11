База с личными данными военкомов Украины попала в распоряжение подполья
Лебедев: в распоряжение подполья попала база с данными 254 сотрудников ТЦК
© Getty Images / Anadolu/Narciso ContrerasСотрудники ТЦК патрулируют улицы
© Getty Images / Anadolu/Narciso Contreras
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. База с личными данными 254 сотрудников украинских ТЦК оказалась в распоряжении подполья, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Она содержит номера паспортов, адреса проживания и электронной почты, телефоны и аккаунты в Telegram работников Галицко-Франковского, Львовского, Золочевского, Шевченковского и Лычаковско-Железнодорожного ТЦК. Среди них как сотрудники младшего состава, так и руководители.
"Первыми начали масштабно действовать подпольщики из Львова. Они передали базу сотрудников местного ТЦК, которой мы с радостью поделимся. Мы продолжим бить по ТЦК, ведь это срывает мобилизацию на Украине", — отметил Лебедев.
По его словам, из-за военкомов украинцы лишаются самого дорогого — отцов, братьев и сыновей.
"Уверен, что с людоловами из ТЦК найдется много поводов для общения. Львовскому подполью огромное признание. Нормальные люди есть везде, действия львовян только подтверждают это", — подчеркнул координатор.
В базе есть данные:
- главы управления Золочевского районного ТЦК Львовской области, ветерана так называемой АТО полковника Олега Барзака;
- руководителя Галицко-Франковского объединенного районного территориального центра комплектования полковника Сергея Кучинского;
- начальника отделения призыва этого же ТЦК старшего лейтенанта Богдана Могилы;
- главы отделения призыва Шевченковского РТЦК подполковника Григория Приходько.
В среднем в каждом отделении территориального центра комплектования числится от шести до нескольких десятков вооруженных сотрудников личного состава, не считая руководства и командиров взводов охраны. Так, в Шевченковском РТЦК значится группа из 30 стрелков и гранатометчиков, а также медиков, санитаров и руководства роты охраны.
На Украине с 25 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. При этом сотрудники военкоматов практикуют облавы на призывников и постоянно применяют насилие. На многочисленных видео в Сети они хватают мужчин на улицах, часто избивают их и увозят в микроавтобусах.
Минобороны России 7 июля заявило, что армия начала наносить удары по ТЦК. По данным украинских СМИ, поражены здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве, Запорожье.