https://ria.ru/20250711/podpole-2028474765.html

База с личными данными военкомов Украины попала в распоряжение подполья

База с личными данными военкомов Украины попала в распоряжение подполья - РИА Новости, 11.07.2025

База с личными данными военкомов Украины попала в распоряжение подполья

База с личными данными 254 сотрудников украинских ТЦК оказалась в распоряжении подполья, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:34:00+03:00

2025-07-11T03:34:00+03:00

2025-07-11T09:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

львовская область

дмитрий лубинец

верховная рада украины

сергей лебедев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. База с личными данными 254 сотрудников украинских ТЦК оказалась в распоряжении подполья, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Она содержит номера паспортов, адреса проживания и электронной почты, телефоны и аккаунты в Telegram работников Галицко-Франковского, Львовского, Золочевского, Шевченковского и Лычаковско-Железнодорожного ТЦК. Среди них как сотрудники младшего состава, так и руководители. "Первыми начали масштабно действовать подпольщики из Львова. Они передали базу сотрудников местного ТЦК, которой мы с радостью поделимся. Мы продолжим бить по ТЦК, ведь это срывает мобилизацию на Украине", — отметил Лебедев.По его словам, из-за военкомов украинцы лишаются самого дорогого — отцов, братьев и сыновей. "Уверен, что с людоловами из ТЦК найдется много поводов для общения. Львовскому подполью огромное признание. Нормальные люди есть везде, действия львовян только подтверждают это", — подчеркнул координатор. В базе есть данные:В среднем в каждом отделении территориального центра комплектования числится от шести до нескольких десятков вооруженных сотрудников личного состава, не считая руководства и командиров взводов охраны. Так, в Шевченковском РТЦК значится группа из 30 стрелков и гранатометчиков, а также медиков, санитаров и руководства роты охраны. На Украине с 25 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. При этом сотрудники военкоматов практикуют облавы на призывников и постоянно применяют насилие. На многочисленных видео в Сети они хватают мужчин на улицах, часто избивают их и увозят в микроавтобусах.Минобороны России 7 июля заявило, что армия начала наносить удары по ТЦК. По данным украинских СМИ, поражены здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве, Запорожье.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028454828.html

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028440451.html

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026382606.html

https://ria.ru/20250710/rada-2028431549.html

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украина, львовская область, дмитрий лубинец, верховная рада украины, сергей лебедев, министерство обороны рф (минобороны рф), львов, в мире