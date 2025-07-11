https://ria.ru/20250711/peskov-2028543817.html

Песков прокомментировал планы США продавать НАТО оружие для Украины

Песков прокомментировал планы США продавать НАТО оружие для Украины - РИА Новости, 11.07.2025

Песков прокомментировал планы США продавать НАТО оружие для Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о планах США продавать оружие странам НАТО для поставок Украине, заявил, что это бизнес и "от перемены... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:01:00+03:00

2025-07-11T13:01:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о планах США продавать оружие странам НАТО для поставок Украине, заявил, что это бизнес и "от перемены мест слагаемых сумма не меняется". "Это бизнес, от перемены слагаемых сумма не меняется, все равно происходит накачка Украины оружием", - сказал Песков журналистам, комментируя планы США продавать странам НАТО оружие, чтобы те поставляли его Украине.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html

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украина, сша, россия, дмитрий песков, нато, в мире