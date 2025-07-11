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Песков прокомментировал планы США продавать НАТО оружие для Украины - РИА Новости, 11.07.2025
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13:01 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/peskov-2028543817.html
Песков прокомментировал планы США продавать НАТО оружие для Украины
Песков прокомментировал планы США продавать НАТО оружие для Украины - РИА Новости, 11.07.2025
Песков прокомментировал планы США продавать НАТО оружие для Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о планах США продавать оружие странам НАТО для поставок Украине, заявил, что это бизнес и "от перемены... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:01:00+03:00
2025-07-11T13:01:00+03:00
украина
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о планах США продавать оружие странам НАТО для поставок Украине, заявил, что это бизнес и "от перемены мест слагаемых сумма не меняется". "Это бизнес, от перемены слагаемых сумма не меняется, все равно происходит накачка Украины оружием", - сказал Песков журналистам, комментируя планы США продавать странам НАТО оружие, чтобы те поставляли его Украине.
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украина, сша, россия, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Песков прокомментировал планы США продавать НАТО оружие для Украины

Песков назвал планы США продавать оружие НАТО Украине бизнесом

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о планах США продавать оружие странам НАТО для поставок Украине, заявил, что это бизнес и "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".
"Это бизнес, от перемены слагаемых сумма не меняется, все равно происходит накачка Украины оружием", - сказал Песков журналистам, комментируя планы США продавать странам НАТО оружие, чтобы те поставляли его Украине.
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УкраинаСШАРоссияДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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