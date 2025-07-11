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Процесс обмена пленными между РФ и Украиной продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
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12:59 11.07.2025 (обновлено: 13:00 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/peskov-2028542946.html
Процесс обмена пленными между РФ и Украиной продолжается, заявил Песков
Процесс обмена пленными между РФ и Украиной продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
Процесс обмена пленными между РФ и Украиной продолжается, заявил Песков
Процесс обменов между Россией и Украиной продолжается, работа идет, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:59:00+03:00
2025-07-11T13:00:00+03:00
украина
россия
стамбул
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Процесс обменов между Россией и Украиной продолжается, работа идет, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (процесс - ред.) продолжается, эта работа идет", - сказал Песков журналистам. ​Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.
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украина, россия, стамбул, владимир зеленский, дмитрий песков
Украина, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Процесс обмена пленными между РФ и Украиной продолжается, заявил Песков

Песков: процесс обмена пленными между РФ и Украиной продолжается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Процесс обменов между Россией и Украиной продолжается, работа идет, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (процесс - ред.) продолжается, эта работа идет", - сказал Песков журналистам. ​
Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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Вчера, 17:18
 
УкраинаРоссияСтамбулВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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