https://ria.ru/20250711/peskov-2028542946.html

Процесс обмена пленными между РФ и Украиной продолжается, заявил Песков

Процесс обмена пленными между РФ и Украиной продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025

Процесс обмена пленными между РФ и Украиной продолжается, заявил Песков

Процесс обменов между Россией и Украиной продолжается, работа идет, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:59:00+03:00

2025-07-11T12:59:00+03:00

2025-07-11T13:00:00+03:00

украина

россия

стамбул

владимир зеленский

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Процесс обменов между Россией и Украиной продолжается, работа идет, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (процесс - ред.) продолжается, эта работа идет", - сказал Песков журналистам. ​Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.

https://ria.ru/20250710/vozmozhnost-2028407432.html

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, стамбул, владимир зеленский, дмитрий песков