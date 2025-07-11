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Европа обсуждает разные варианты содержания Украины, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
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12:58 11.07.2025 (обновлено: 14:20 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/peskov-2028542463.html
Европа обсуждает разные варианты содержания Украины, заявил Песков
Европа обсуждает разные варианты содержания Украины, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
Европа обсуждает разные варианты содержания Украины, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы обсуждают разные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть Киев к... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:58:00+03:00
2025-07-11T14:20:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы обсуждают разные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть Киев к продолжению "войны до последнего украинца". "Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть их к дальнейшему продолжению войны во что бы то ни стало. То, что мы называем - войной до последнего украинца. И ставят, собственно, вот эту задачу выделения этих денег, речь идет о десятках миллиардов евро, на регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Ну, это как бы вариант, как они считают, для европейцев", - сказал Песков журналистам, комментируя обращение канцлера ФРГ Фридриха Мерца к президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.В четверг немецкий канцлер Фридрих Мерц обратился с посланием к российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что Европа "не сдастся". Он также призвал главу Белого дома Дональда Трампа оставаться с европейцами, добавив, что и ЕС, и США якобы стремятся к стабильному политическому порядку в мире.
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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Европа, Россия, Дмитрий Песков
Европа обсуждает разные варианты содержания Украины, заявил Песков

Песков: Европа обсуждает варианты содержания Украины ради продолжения войны

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы обсуждают разные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть Киев к продолжению "войны до последнего украинца".
"Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть их к дальнейшему продолжению войны во что бы то ни стало. То, что мы называем - войной до последнего украинца. И ставят, собственно, вот эту задачу выделения этих денег, речь идет о десятках миллиардов евро, на регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Ну, это как бы вариант, как они считают, для европейцев", - сказал Песков журналистам, комментируя обращение канцлера ФРГ Фридриха Мерца к президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.
В четверг немецкий канцлер Фридрих Мерц обратился с посланием к российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что Европа "не сдастся". Он также призвал главу Белого дома Дональда Трампа оставаться с европейцами, добавив, что и ЕС, и США якобы стремятся к стабильному политическому порядку в мире.
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В миреУкраинаЕвропаРоссияДмитрий Песков
 
 
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