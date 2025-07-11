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Размещение иностранных войск у границ России неприемлемо, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
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12:56 11.07.2025 (обновлено: 13:58 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/peskov-2028541898.html
Размещение иностранных войск у границ России неприемлемо, заявил Песков
Размещение иностранных войск у границ России неприемлемо, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
Размещение иностранных войск у границ России неприемлемо, заявил Песков
Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ, неприемлемо для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:56:00+03:00
2025-07-11T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ, неприемлемо для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи наших границ является для нас неприемлемым", - сказал Песков журналистам.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250711/kreml-2028545112.html
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россия, украина, москва, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Размещение иностранных войск у границ России неприемлемо, заявил Песков

Песков назвал размещение иностранных войск у границ РФ на Украине неприемлемым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ, неприемлемо для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи наших границ является для нас неприемлемым", - сказал Песков журналистам.
Подготовка военных для участия в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине
13:04
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.
Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Странам Евросоюза нужен конфликт на Украине, заявил Медведчук
11:58
 
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