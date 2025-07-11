https://ria.ru/20250711/peskov-2028492313.html

Песков рассказал об изменениях в российской журналистике

Песков рассказал об изменениях в российской журналистике - РИА Новости, 11.07.2025

Песков рассказал об изменениях в российской журналистике

В России за последние три года многие издания закрылись, но в текущей ситуации было бы неправильно закрывать глаза на целенаправленные попытки отдельных медиа... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:07:00+03:00

2025-07-11T09:07:00+03:00

2025-07-11T09:08:00+03:00

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В России за последние три года многие издания закрылись, но в текущей ситуации было бы неправильно закрывать глаза на целенаправленные попытки отдельных медиа по дискредитации страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы правильно заметили, многие издания закрылись, журналисты – разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры – беспрецедентное для нашей страны", - сказал Песков журналу "Эксперт", комментируя изменения, которые произошли на ландшафте российской журналистики за последние три года. Он добавил, что "война ведь идет и в информационном пространстве тоже". "И было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан", - отметил Песков.

https://ria.ru/20250711/kreml-2028491059.html

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россия, дмитрий песков, общество