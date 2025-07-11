https://ria.ru/20250711/peskov-2028492313.html
Песков рассказал об изменениях в российской журналистике
Песков рассказал об изменениях в российской журналистике - РИА Новости, 11.07.2025
Песков рассказал об изменениях в российской журналистике
В России за последние три года многие издания закрылись, но в текущей ситуации было бы неправильно закрывать глаза на целенаправленные попытки отдельных медиа... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:07:00+03:00
2025-07-11T09:07:00+03:00
2025-07-11T09:08:00+03:00
россия
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В России за последние три года многие издания закрылись, но в текущей ситуации было бы неправильно закрывать глаза на целенаправленные попытки отдельных медиа по дискредитации страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы правильно заметили, многие издания закрылись, журналисты – разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры – беспрецедентное для нашей страны", - сказал Песков журналу "Эксперт", комментируя изменения, которые произошли на ландшафте российской журналистики за последние три года. Он добавил, что "война ведь идет и в информационном пространстве тоже". "И было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан", - отметил Песков.
https://ria.ru/20250711/kreml-2028491059.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f60c872142d204bea9ef01210b472c8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков рассказал об изменениях в российской журналистике
Песков: в России за последние три года закрылись многие издания