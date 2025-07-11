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Песков рассказал об изменениях в российской журналистике - РИА Новости, 11.07.2025
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09:07 11.07.2025 (обновлено: 09:08 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/peskov-2028492313.html
Песков рассказал об изменениях в российской журналистике
Песков рассказал об изменениях в российской журналистике - РИА Новости, 11.07.2025
Песков рассказал об изменениях в российской журналистике
В России за последние три года многие издания закрылись, но в текущей ситуации было бы неправильно закрывать глаза на целенаправленные попытки отдельных медиа... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:07:00+03:00
2025-07-11T09:08:00+03:00
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В России за последние три года многие издания закрылись, но в текущей ситуации было бы неправильно закрывать глаза на целенаправленные попытки отдельных медиа по дискредитации страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы правильно заметили, многие издания закрылись, журналисты – разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры – беспрецедентное для нашей страны", - сказал Песков журналу "Эксперт", комментируя изменения, которые произошли на ландшафте российской журналистики за последние три года. Он добавил, что "война ведь идет и в информационном пространстве тоже". "И было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан", - отметил Песков.
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков рассказал об изменениях в российской журналистике

Песков: в России за последние три года закрылись многие издания

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В России за последние три года многие издания закрылись, но в текущей ситуации было бы неправильно закрывать глаза на целенаправленные попытки отдельных медиа по дискредитации страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы правильно заметили, многие издания закрылись, журналисты – разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры – беспрецедентное для нашей страны", - сказал Песков журналу "Эксперт", комментируя изменения, которые произошли на ландшафте российской журналистики за последние три года.
Он добавил, что "война ведь идет и в информационном пространстве тоже".
"И было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан", - отметил Песков.
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