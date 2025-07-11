https://ria.ru/20250711/peskov-2028491595.html

Песков рассказал, какую информацию люди хотят видеть в медиа

Песков рассказал, какую информацию люди хотят видеть в медиа - РИА Новости, 11.07.2025

Песков рассказал, какую информацию люди хотят видеть в медиа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о тенденциях в медиапотреблении, отметил рост спроса на конкретную и проработанную информацию - как по... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:04:00+03:00

2025-07-11T09:04:00+03:00

2025-07-11T09:04:00+03:00

россия

китай

дмитрий песков

снг

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о тенденциях в медиапотреблении, отметил рост спроса на конкретную и проработанную информацию - как по отдельным отраслям, так и на более масштабные темы, такие как суверенная экономика. "Сейчас чувствуется сильная усталость от потребления больших объемов информации, обилия разноплановых источников. Тенденция разворачивается в другую сторону. Люди начинают тяготеть к комфортным, проработанным и достоверным материалам", - сказал Песков в интервью журналу "Эксперт", отвечая на вопрос о том, как долго продлится тренд на потребление огромных потоков информации новостного характера - коротких сообщений. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что виден рост спроса на "информацию on-demand", под индивидуальную потребность. "Часто нужна информация о конкретном узком секторе, а не пространная аналитика об отрасли в целом", - отметил он. Песков рассказал, что существует "огромный пласт важных секторальных тем", которые представляют общественный интерес - "при этом мало кто их анализирует и обсуждает публично". "Например, я практически не вижу ни в одном издании попыток разобраться в том, с какими проблемами столкнулась автомобильная или авиационная промышленность, и как их можно было бы решить", - заметил он. Есть, по словам Пескова, и более масштабные темы, которые, хотя и фигурируют в информационной повестке, но обсуждаются в основном в общем смысле - например, суверенная экономика. В этой связи он вспомнил КНР, на которую, по мнению Пескова, Россия не должна равняться в этом отношении, так как Китай, "благодаря огромной емкости внутреннего рынка, способен существовать сам в себе". "Поэтому возникает вопрос, может ли наша экономика быть эффективной, если станет ориентироваться только на внутренний рынок. Сильно ли поменяется ситуация, если мы начнем активнее поставлять товары на рынок СНГ? Вот такие темы нужно обсуждать и помогать тем самым бизнесу, экономическому блоку правительства, аналитикам, академическим кругам", - сказал он. Песков добавил, что уверен в том, что этот анализ" очень востребован".

https://ria.ru/20250711/kreml-2028491264.html

https://ria.ru/20250711/peskov-2028490866.html

https://ria.ru/20250711/kreml-2028491059.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, китай, дмитрий песков, снг, общество