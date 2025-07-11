https://ria.ru/20250711/peskov-2028490866.html
Песков оценил возможности онлайн-платформ
Песков оценил возможности онлайн-платформ - РИА Новости, 11.07.2025
Песков оценил возможности онлайн-платформ
Онлайн-платформы - соцсети и такие маркетплейсы как Wildberries и Ozon - зачастую способны обеспечить малый и средний бизнес более исчерпывающей и полезной... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:03:00+03:00
2025-07-11T09:03:00+03:00
2025-07-11T09:03:00+03:00
общество
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дмитрий песков
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ozon
экономика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Онлайн-платформы - соцсети и такие маркетплейсы как Wildberries и Ozon - зачастую способны обеспечить малый и средний бизнес более исчерпывающей и полезной информацией, чем традиционные экономические издания, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конкуренцию традиционным медиа начинают составлять онлайн-платформы. Маркетплейсы, соцсети зачастую способны обеспечить малый и средний бизнес более исчерпывающей и полезной информацией, чем традиционные экономические издания. Те же Wildberries или Ozon предоставляют аналитику по категориям товаров, структуре аудитории и так далее", - сказал Песков журналу "Эксперт". Он пояснил, что на СМИ сегодня воздействует в том числе тренд, который связан с развитием технологий. "Увеличивается скорость передачи информации. Новости публикуются молниеносно. Погоня за оперативностью, естественно, приводит к тому, что СМИ переходят к коротким, простым сообщениям, которые сейчас более востребованы. Это меняет характер работы медиа. Тренд на репортерский формат передачи информации сейчас доминирует", - поделился своим мнением Песков.
https://ria.ru/20250704/wildberries-2027100836.html
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общество, технологии, россия, дмитрий песков, wildberries, ozon, экономика
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Wildberries, Ozon, Экономика
Песков оценил возможности онлайн-платформ
Песков: онлайн-платформы могут обеспечить малый бизнес полезной информацией