https://ria.ru/20250711/peskov-2028490866.html

Песков оценил возможности онлайн-платформ

Песков оценил возможности онлайн-платформ - РИА Новости, 11.07.2025

Песков оценил возможности онлайн-платформ

Онлайн-платформы - соцсети и такие маркетплейсы как Wildberries и Ozon - зачастую способны обеспечить малый и средний бизнес более исчерпывающей и полезной... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:03:00+03:00

2025-07-11T09:03:00+03:00

2025-07-11T09:03:00+03:00

общество

технологии

россия

дмитрий песков

wildberries

ozon

экономика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Онлайн-платформы - соцсети и такие маркетплейсы как Wildberries и Ozon - зачастую способны обеспечить малый и средний бизнес более исчерпывающей и полезной информацией, чем традиционные экономические издания, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конкуренцию традиционным медиа начинают составлять онлайн-платформы. Маркетплейсы, соцсети зачастую способны обеспечить малый и средний бизнес более исчерпывающей и полезной информацией, чем традиционные экономические издания. Те же Wildberries или Ozon предоставляют аналитику по категориям товаров, структуре аудитории и так далее", - сказал Песков журналу "Эксперт". Он пояснил, что на СМИ сегодня воздействует в том числе тренд, который связан с развитием технологий. "Увеличивается скорость передачи информации. Новости публикуются молниеносно. Погоня за оперативностью, естественно, приводит к тому, что СМИ переходят к коротким, простым сообщениям, которые сейчас более востребованы. Это меняет характер работы медиа. Тренд на репортерский формат передачи информации сейчас доминирует", - поделился своим мнением Песков.

https://ria.ru/20250704/wildberries-2027100836.html

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общество, технологии, россия, дмитрий песков, wildberries, ozon, экономика