https://ria.ru/20250711/peskov-2028490574.html

Песков заявил о дефиците кадров в экономике

Песков заявил о дефиците кадров в экономике - РИА Новости, 11.07.2025

Песков заявил о дефиците кадров в экономике

Дефицит кадров ощущается в экономике в целом - начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов, сказал пресс-секретарь президента России РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:02:00+03:00

2025-07-11T09:02:00+03:00

2025-07-11T09:02:00+03:00

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дефицит кадров ощущается в экономике в целом - начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Кадры – это ведь не сугубо журналистская проблема. Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолётов. Это те реалии, в которых мы все живём", - отметил он в интервью журналу "Эксперт", отвечая на вопрос о дефиците кадров в журналистике. Песков добавил, что, если нащупать нишу информации on-demand и хорошо ее продавать, то возникнет возможность предлагать более высокие зарплаты в отрасли. "Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант", - сказал он.

https://ria.ru/20250708/mishustin-2027920086.html

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россия, дмитрий песков, экономика